Khởi công xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại xã Đak Pơ

NGỌC DUY
(GLO)- Sáng 24-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà máy Đường An Khê khởi công xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Đại diện các đơn vị tài trợ trao bảng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chị Bùi Thị Hồng Nga (thôn 2, xã Đak Pơ). Ảnh: ĐVCC

Theo đó, 2 căn nhà được xây dựng với quy mô nhà cấp 4, mỗi căn có diện tích khoảng 36 m², gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ. Kinh phí xây dựng mỗi căn khoảng 100 triệu đồng, trong đó Nhà máy Đường An Khê hỗ trợ 60 triệu đồng/căn; Quỹ “Vì người nghèo” xã Đak Pơ hỗ trợ 10 triệu đồng/căn; phần còn lại do gia đình đối ứng và cộng đồng địa phương hỗ trợ ngày công lao động.

Hai hộ được hỗ trợ xây nhà là gia đình chị Bùi Thị Hồng Nga (SN 1984, trú thôn 2) và gia đình ông Nguyễn Xe (SN 1949, trú thôn 7), đều là hộ nghèo của xã Đak Pơ. Trong đó, chị Nga có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nuôi 8 người con; còn ông Xe sống cùng vợ, tuổi cao, sức yếu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Đại diện các đơn vị tài trợ trao bảng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Xe (SN 1949, trú thôn 7, xã Đak Pơ). Ảnh: ĐVCC

Dự kiến, các công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6-2026, góp phần giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, an tâm sinh hoạt và từng bước vươn lên thoát nghèo.

