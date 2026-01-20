Hội Nông dân xã Kông Bơ La khởi công công trình “Đưa giếng nước về làng”

(GLO)- Sáng 20-1, tại Nhà văn hóa thôn 16, Hội Nông dân xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức khởi công xây dựng công trình “Đưa giếng nước về làng”.

Giếng nước tập trung là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh và hướng tới lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công trình được xây dựng tại Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng làng Broch, nơi có điểm Trường Mầm non Tuổi Thơ, nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, học tập cho 32 cháu mầm non và phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của 126 hộ dân trong làng. Công trình gồm một giếng khoan sâu 100 mét, với tổng kinh phí xây dựng 40 triệu đồng, do Hội Nông dân xã vận động đóng góp từ cán bộ, hội viên nông dân và các nhà hảo tâm.

Hội Nông dân xã phối hợp với bà con nhân dân trong thôn đóng góp ngày công lao động và các nguồn lực để xây dựng các hạng mục phụ trợ như nền sân, bồn chứa nước, máy bơm và hệ thống công trình liên quan, góp phần sớm đưa công trình vào sử dụng hiệu quả.

Nhân dịp này, Hội Nông dân xã Kông Bơ La đã phối hợp trao tặng 4 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng Broch, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.