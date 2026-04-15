Khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã KDang

(GLO)- Sáng 15-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã KDang đã khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Lướt (làng Rờng, xã KDang, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, căn nhà có diện tích 50m², gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ. Kinh phí xây dựng khoảng 130 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” xã KDang hỗ trợ 60 triệu đồng; phần còn lại do gia đình đối ứng và cộng đồng địa phương hỗ trợ ngày công lao động. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong tháng 6-2026.

Khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Lướt (làng Rờng, xã KDang). Ảnh: ĐVCC

Gia đình ông Lướt thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng ông Lướt không có việc làm ổn định, cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc làm thuê. Trong khi đó, 3 người con còn nhỏ nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.