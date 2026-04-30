Xã Tuy Phước khánh thành cầu Ông Cả

(GLO)- Chiều 29-4, tại thôn Phổ Trạch, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Ông Cả.

Cầu Ông Cả là công trình giao thông cấp IV, được đầu tư xây dựng nhằm thay thế cây cầu cũ bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 (Kalmaegi) vào tháng 11-2025.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1,67 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống người dân.

Theo thiết kế, cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, kết cấu dạng bản, dài 8m, rộng 4m; đường dẫn hai đầu dài 15,5m với mặt đường bê tông xi măng, đáp ứng tiêu chuẩn giao thông nông thôn. Hệ thống điện 0,4 kV hiện trạng cũng được di dời, chỉnh trang đồng bộ, bảo đảm an toàn kỹ thuật và mỹ quan công trình.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Ông Cả có ý nghĩa thiết thực, góp phần khôi phục tuyến giao thông từng bị chia cắt sau thiên tai, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công trình đáp ứng nhu cầu đi lại của gần 300 hộ dân, bảo đảm an toàn cho khoảng 250 học sinh đến trường, đặc biệt là học sinh Trường THCS Phước Thuận.

Trước tình trạng xuống cấp của cầu Đăk Pơ Kơ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng cầu mới, với tổng kinh phí 190 tỷ đồng.

Thống nhất đầu tư 190 tỷ đồng xây cầu Đăk Pơ Kơ

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa có kết luận thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cầu Đăk Pơ Kơ tại xã SRó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, đặc biệt là vận chuyển nông sản, lâm sản của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

