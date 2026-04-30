Xã Tuy Phước khánh thành cầu Ông Cả

(GLO)- Chiều 29-4, tại thôn Phổ Trạch, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Ông Cả.

Cầu Ông Cả là công trình giao thông cấp IV, được đầu tư xây dựng nhằm thay thế cây cầu cũ bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 (Kalmaegi) vào tháng 11-2025.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1,67 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống người dân.

Theo thiết kế, cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, kết cấu dạng bản, dài 8m, rộng 4m; đường dẫn hai đầu dài 15,5m với mặt đường bê tông xi măng, đáp ứng tiêu chuẩn giao thông nông thôn. Hệ thống điện 0,4 kV hiện trạng cũng được di dời, chỉnh trang đồng bộ, bảo đảm an toàn kỹ thuật và mỹ quan công trình.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Ông Cả có ý nghĩa thiết thực, góp phần khôi phục tuyến giao thông từng bị chia cắt sau thiên tai, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công trình đáp ứng nhu cầu đi lại của gần 300 hộ dân, bảo đảm an toàn cho khoảng 250 học sinh đến trường, đặc biệt là học sinh Trường THCS Phước Thuận.