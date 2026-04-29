UBND xã Ia Hiao và Công ty TNHH BaKa kết nghĩa với thôn Sô Ma Lơng B

(GLO)- Ngày 28-4, UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH BaKa tổ chức kết nghĩa với thôn Sô Ma Lơng B.

Thôn Sô Ma Lơng B hiện có 201 hộ dân, trong đó người Jrai chiếm khoảng 98%. Toàn thôn còn 6 hộ nghèo và 49 hộ cận nghèo, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

UBND xã Ia Hiao, Công ty TNHH BaKa kết nghĩa với thôn Sô Ma Lơng B. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND xã Ia Hiao, Công ty TNHH BaKa và thôn đã tiến hành ký kết giao ước kết nghĩa. Nội dung giao ước nhấn mạnh việc chính quyền và doanh nghiệp sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện Công ty TNHH BaKa tặng quà cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, UBND xã Ia Hiao và Công ty TNHH BaKa đã trao 12 suất quà cho 6 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo trong thôn. Đồng thời, mỗi hộ còn được doanh nghiệp hỗ trợ thêm 200.000 đồng nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

Đời sống

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

Xã hội

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Đời sống

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Đời sống

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Đời sống

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

