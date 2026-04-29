UBND xã Ia Hiao và Công ty TNHH BaKa kết nghĩa với thôn Sô Ma Lơng B

Thôn Sô Ma Lơng B hiện có 201 hộ dân, trong đó người Jrai chiếm khoảng 98%. Toàn thôn còn 6 hộ nghèo và 49 hộ cận nghèo, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

UBND xã Ia Hiao, Công ty TNHH BaKa kết nghĩa với thôn Sô Ma Lơng B. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND xã Ia Hiao, Công ty TNHH BaKa và thôn đã tiến hành ký kết giao ước kết nghĩa. Nội dung giao ước nhấn mạnh việc chính quyền và doanh nghiệp sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện Công ty TNHH BaKa tặng quà cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, UBND xã Ia Hiao và Công ty TNHH BaKa đã trao 12 suất quà cho 6 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo trong thôn. Đồng thời, mỗi hộ còn được doanh nghiệp hỗ trợ thêm 200.000 đồng nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống.