Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Chị Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú tổ 7, phường Hội Phú) xác nhận mình là chủ nhân của tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận những ngày qua ở khu vực Tây Gia Lai. Theo đó, gia đình chị dự kiến sẽ mời khoảng 130 người đến chung vui vào ngày 30-4 tới đây.

Chị Nguyễn Thị Thu - chủ nhân của tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây ở Gia Lai. Ảnh: M.P

Chị Thu cho biết, chị cùng chồng là Nguyễn Ngọc Hào (SN 1983) mưu sinh bằng nghề buôn bán thịt heo tại chợ Trà Bá hàng chục năm nay. Như thường lệ, khoảng 2 giờ sáng ngày 15-3, hai vợ chồng chở thịt từ nhà ra chợ để bày bán.

Khi vừa đến cổng chợ Trà Bá, chiếc xe của vợ chồng chị bất ngờ bị một xe tải tông mạnh từ phía sau. Cú va chạm khiến cả hai bị hất văng vào thùng rác ven đường.

Nghe tiếng động lớn, nhiều tiểu thương trong chợ chạy ra ứng cứu và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, chị Thu được chẩn đoán gãy 7 xương sườn, nứt khớp háng, tổn thương lá lách và phổi.

Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Hào bị chấn thương nặng vùng đầu, cổ, gãy 3 xương sườn và phải chuyển gấp vào TP. Hồ Chí Minh để điều trị.

“Thời điểm đó, cả hai vợ chồng đều bất tỉnh, đa chấn thương. Nhiều người nghĩ chúng tôi khó qua khỏi sau cú tông quá mạnh” - chị Thu nhớ lại.

Sau gần 50 ngày điều trị, trải qua nhiều lần can thiệp y tế, vợ chồng chị đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, dần hồi phục sức khỏe.

Trong những ngày nằm viện, gia đình chị Thu nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia từ hàng xóm, bạn bè và các tiểu thương trong chợ. Sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp hai vợ chồng vượt qua biến cố.

Khu vực cổng chợ Trà Bá (phường Hội Phú) - nơi chị Thu và chồng bị tai nạn. Ảnh: M.P

“Dù vẫn còn di chứng sau tai nạn nhưng tôi thấy mình quá may mắn khi còn sống. Vì vậy, tôi muốn làm một bữa cơm để cảm ơn mọi người khi đã giúp đỡ lúc hoạn nạn nhất” - chị Thu chia sẻ.

Xuất phát từ mong muốn đó, vợ chồng chị đã in thiệp mời với dòng chữ “từ cõi chết trở về” - một cách nói chân thật nhất về những gì họ vừa trải qua. Ban đầu, gia đình định mời miệng nhưng lo mọi người ngại nên quyết định in thiệp để thể hiện sự trân trọng và nêu rõ ý nghĩa của buổi tiệc.

Theo anh Hào, trong thiệp mời, vợ chồng anh chị nhấn mạnh “không nhận quà, phong bì”. “Sau tai nạn, chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. May mắn trở về từ “cửa tử”, chúng tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người” - anh Hào bày tỏ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh Tú (SN 1978, trú phường Hội Phú) - người trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu - vẫn chưa quên khoảnh khắc ám ảnh hôm đó. “Lúc đưa đi, cả hai đều bất tỉnh, trên người nhiều vết thương. Ai cũng nghĩ khó có cơ hội sống sót. Nhưng rồi điều kỳ diệu đã xảy ra” - anh Tú kể.

Cũng theo anh Tú, khi hay tin vợ chồng chị Thu qua cơn nguy kịch, bà con lối xóm và tiểu thương trong chợ đều vỡ òa. Những ngày sau đó, nhiều người tiếp tục đến thăm hỏi, động viên, tiếp thêm sức mạnh để gia đình sớm vượt qua biến cố.

Tấm thiệp gây chú ý trên mạng xã hội, suy cho cùng, không chỉ là lời mời dự một bữa cơm, mà còn là lời tri ân giản dị, chân thành - minh chứng cho nghị lực vượt lên nghịch cảnh và tình người ấm áp giữa đời thường.