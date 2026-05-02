Nhiều chuyển biến tích cực tại Ia Púch

(GLO)- Việc cụ thể hóa Chỉ thị số 03-CT/TU tại xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) được triển khai với nội dung, trách nhiệm rõ ràng, gắn sát nhu cầu từng địa bàn.

Từ kết nghĩa cấp xã đến sự vào cuộc của lực lượng công an, đáng chú ý là đồng hành của doanh nghiệp trên địa bàn, các mối liên kết đang tạo chuyển biến tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.

Xã biên giới Ia Púch có 4 làng với 937 hộ dân (4.107 nhân khẩu). Tỷ lệ hộ nghèo ở nơi đây còn khá cao, chiếm 8,2% dân số; hộ cận nghèo chiếm 6,8% - mức khá cao so với mặt bằng chung các xã biên giới của tỉnh.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã xác định phát triển kinh tế bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2-3%/năm, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Bà Siu H’Ler - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng thiết lập các mối quan hệ kết nghĩa có chiều sâu, gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển.

Tháng 11-2025, xã Ia Púch và xã Hoài Ân tổ chức kết nghĩa, duy trì thường xuyên việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH; đồng thời, phối hợp chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ mô hình sản xuất hiệu quả.

Cách làm này không chỉ hỗ trợ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành ở cơ sở của địa phương để phát triển bền vững.

Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi Bò Trung Nguyên và Công an xã Ia Púch kết nghĩa với làng Bỉh. Ảnh: Văn Lâm

Bên cạnh đó, Ia Púch chủ động huy động nguồn lực từ doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã, đưa kết nghĩa đi vào thực chất. 2 mô hình cụ thể đã được triển khai là Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi Bò Trung Nguyên cùng Công an xã kết nghĩa với làng Bỉh; Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức phối hợp với UBND xã kết nghĩa với làng Goòng.

Các nội dung hợp tác kết nghĩa tập trung vào những vấn đề cốt lõi như hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm, đầu tư hạ tầng, xây dựng chuỗi giá trị nông sản, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao đời sống văn hóa.

Ngày 24-4, người dân làng Goòng đón niềm vui lớn khi công trình chiếu sáng với 42 bóng đèn năng lượng mặt trời, trị giá 125 triệu đồng, được đưa vào sử dụng góp phần thắp sáng các tuyến đường trong làng. Đây là công trình do Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức hỗ trợ.

Già làng Siu H’Phyin chia sẻ: Không chỉ cải thiện điều kiện đi lại, hệ thống chiếu sáng còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự và tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư.

Theo trưởng làng Nguyễn Xuân Đô, làng Goòng hiện có 372 hộ dân với 1.602 nhân khẩu; cây điều vẫn là cây trồng chủ lực. Làng còn 11 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo.

Từ sự đồng hành, làng đã có 42 lao động làm việc tại các doanh nghiệp. Tuy vậy, để phát triển làng cần được đầu tư thêm về hạ tầng kỹ thuật, người dân có thêm việc làm ổn định.

Đồng cảm với nhu cầu chính đáng ấy, doanh nghiệp cam kết tiếp tục đồng hành với địa phương trong đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt, nhà ở; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất bền vững.

Một góc làng Goòng. Ảnh: P.D

Trong khi đó, ở làng Bỉh - địa bàn đặc biệt khó khăn, từng là “làng phong”, bài toán phát triển đặt ra ở mức độ cao hơn. Làng có 96 hộ dân với 480 nhân khẩu, trong đó còn 33 hộ nghèo; một bộ phận người dân mang di chứng bệnh phong.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng Rơ Mah Juech cho hay: Làng mong muốn nhận được sự hỗ trợ toàn diện trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế, giáo dục, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự…

Thông qua hoạt động kết nghĩa, doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng với làng hỗ trợ người dân liên kết sản xuất, phát triển chăn nuôi, tận dụng phế phẩm nông nghiệp; tạo việc làm và hỗ trợ tiêu thụ, quảng bá nông sản.

Cùng với đó, lực lượng công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, phấn đấu 100% hộ gia đình đăng ký tham gia.

“Về phía cộng đồng, người dân cũng cam kết tích cực tham gia lao động tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống” - ông Juech khẳng định.

Tại Ia Púch, “kết nghĩa” đang dần trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể, góp phần tạo nền tảng cho giảm nghèo, phát triển KT-XH ổn định và bền vững ở địa bàn biên giới.