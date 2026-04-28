Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Với những đóng góp trong hiến máu cứu người, chị Phan Thị Trà My đã được khen thưởng tại chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hồng Cao Nguyên” lần thứ X và được tôn vinh là người hiến máu tiêu biểu của tỉnh Gia Lai năm 2025.

Tự hào khi hiến máu cứu người

Chị My cho biết: "Lần đầu tiên tôi hiến máu là lúc còn sinh viên. Tôi đã phải đạp xe một quãng đường rất xa từ phòng trọ đến điểm hiến máu. Vì đi đường xa, mệt mỏi nên khi đo huyết áp thì không đủ điều kiện để hiến máu. Mặc dù được khuyên nên đi về nhưng tôi vẫn kiên trì ở lại đến tận trưa, nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục, huyết áp ổn định để được vào hiến máu".

Sau này, khi về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, chị My vẫn tiên phong trong các đợt hiến máu tình nguyện. Không chỉ tham gia hiến máu trong các đợt phát động, chị còn là thành viên tích cực của “Ngân hàng máu nóng” của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Mỗi khi có trường hợp bệnh nhân cần máu khẩn cấp, nhất là khi lượng máu dự trữ không đủ đáp ứng, chị luôn sẵn sàng tham gia nếu đảm bảo điều kiện sức khỏe.

Chị Phan Thị Trà My được tôn vinh là người hiến máu tiêu biểu của tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: Như Nguyện

“Tôi nhớ nhất là lần hiến máu cấp cứu cho một sản phụ bị băng huyết. Khi nghe bệnh viện huy động gấp, tôi chạy lên ngay lập tức. Lúc nghe tin bệnh nhân hồi phục, tôi rất mừng vì mình đã làm được một việc có ý nghĩa” - chị My bộc bạch.

Với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, chị My không chỉ trực tiếp hiến máu mà còn tích cực vận động đồng nghiệp, đoàn viên thanh niên, người lao động trong bệnh viện và cả người dân cùng tham gia hoạt động nhân văn này. Chồng chị cũng nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Theo chị My, thuốc có thể mua được, nhưng máu thì chỉ có thể được hiến tặng từ những người khỏe mạnh.

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), phụ trách Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện Gia Lai, chị My luôn sẵn sàng tham gia huy động máu mọi lúc, mọi nơi.

“Khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân cần truyền máu từ Khoa Huyết học Truyền máu, chị My nhanh chóng đăng tải thông tin lên trang Facebook Hiến máu tình nguyện Gia Lai. Đây là trang do Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai lập từ năm 2015 nhằm huy động máu khi có bệnh nhân cần truyền máu cấp. Song song đó, chị còn liên hệ trực tiếp với các tình nguyện viên trong danh sách có sẵn để kịp thời hỗ trợ người bệnh. Ngoài ra, chị My còn tham gia vận động máu cho nhiều bệnh nhi, các trường hợp tai nạn giao thông và những ca cấp cứu cần truyền máu gấp” - chị Nhung thông tin.

Chị Phan Thị Trà My luôn tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nguyễn Linh Chi

Theo chị Nhung, từ sự năng nổ, nhiệt tình của chị My trong công tác huy động hiến máu, ngày càng có nhiều đoàn viên thanh niên và người dân biết đến “Ngân hàng máu nóng” do Đoàn cơ sở Bệnh viện tổ chức. Nhờ đó, nhiều đơn vị máu đã đến kịp thời với người bệnh, góp phần giúp nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Một điều đặc biệt là cả hai lần mang thai, chị My đều phát hiện mình có em bé chỉ khoảng một tháng sau khi tham gia hiến máu khẩn cấp cứu người. Chị coi đó là những khoảnh khắc rất xúc động và may mắn đối với bản thân.

Dù công việc khá bận rộn, nhưng chị My luôn tâm niệm: “Đủ sức khỏe, đủ thời gian thì tôi sẽ luôn sẵn sàng tham gia hiến máu để giúp đỡ mọi người. Với tôi, vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu để hiến máu sẽ mang lại niềm hạnh phúc rất lớn khi biết rằng mình đã góp phần duy trì sự sống cho một ai đó”.