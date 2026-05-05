Kiểm tra đột xuất công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 4 và 5-5, đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) tiến hành kiểm tra đột xuất các đội Chữa cháy và CNCH khu vực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Đoàn đã kiểm tra 4/8 đội chữa cháy và CNCH khu vực; tổ chức 8 lượt xuất xe, tương ứng 8 tình huống giả định cháy, nổ và sự cố, tai nạn.

Kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: T.T

Nội dung kiểm tra tập trung vào chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo; xuất xe khi có báo động; nhiệm vụ ca trực; kiểm tra kỹ thuật cá nhân; tình trạng, khả năng sẵn sàng của phương tiện và công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng.

Đồng thời, đoàn kiểm tra việc triển khai đội hình chữa cháy, CNCH theo tình huống giả định; công tác thông tin liên lạc và hiệp đồng xử lý tình huống.

Kiểm tra kỹ thuật cá nhân khi sử dụng các thiết bị chữa cháy, CNCH. Ảnh: T.T

Kết quả, 4/4 đơn vị được kiểm tra đạt yêu cầu; lực lượng, phương tiện duy trì trạng thái sẵn sàng; việc tiếp nhận, xử lý thông tin bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; yêu cầu các đơn vị khắc phục, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường huấn luyện, tự kiểm tra, bảo đảm lực lượng, phương tiện để luôn sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố; bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.