Xe chở tôm bị lật, Công an Hoài Nhơn Bắc kịp thời hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Sáng 25-4, Công an phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương hỗ trợ tài xế bốc dỡ hàng hóa sau khi xe tải đông lạnh chở tôm bị lật trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc.

Trước đó, lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày, tại km 1126+400 quốc lộ 1, thuộc khu phố Gia An Đông (phường Hoài Nhơn Bắc), xảy ra vụ lật xe tải chở hàng đông lạnh.

Xe tải chở tôm đông lạnh lật ngửa khi chạy trên quốc lộ 1 qua địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Sóng Nước

Thời điểm trên, anh Tô Quốc Khánh (SN 1986, trú tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 79C-077.xx chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn đường trên thì bị mất lái, lật ngửa xuống ruộng cói ven đường. Rất may không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Công an phường Hoài Nhơn Bắc nhanh chóng triển khai cán bộ đến hiện trường xác minh, nắm tình hình vụ việc. Trên xe lúc này đang bảo quản hơn 3 tấn tôm, sau tai nạn thùng đông lạnh ngừng hoạt động do không còn được cấp điện.

Cán bộ Công an phường Hoài Nhơn Bắc tham gia bốc dỡ, chuyển hàng giúp tài xế. Ảnh: Sóng Nước

Số hàng hóa trên xe có giá trị lớn, nếu không kịp thời bốc dỡ, bảo quản kịp thời sẽ gây thiệt hại về tài sản. Vì vậy, Công an phường huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đến hiện trường giúp tài xế chuyển hàng sang phương tiện thay thế.

Hơn 3 tấn tôm đông lạnh đã được bốc dỡ, bảo quản kịp thời. Ảnh: Sóng Nước

“Lúc đó, tôi rất hoảng loạn vì hàng hóa trên xe rất nhiều, lại là hàng cần giữ lạnh gấp. Nếu không có các anh Công an phường Hoài Nhơn Bắc, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân xắn tay giúp đỡ, tôi thực sự không biết xoay xở thế nào” - tài xế Tô Quốc Khánh xúc động chia sẻ.

Sáng cùng ngày, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an giúp tài xế gặp nạn khắc phục hậu quả được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những "hạt giống" văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

