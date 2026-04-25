Xe chở tôm bị lật, Công an Hoài Nhơn Bắc kịp thời hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa

(GLO)- Sáng 25-4, Công an phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương hỗ trợ tài xế bốc dỡ hàng hóa sau khi xe tải đông lạnh chở tôm bị lật trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc.

Trước đó, lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày, tại km 1126+400 quốc lộ 1, thuộc khu phố Gia An Đông (phường Hoài Nhơn Bắc), xảy ra vụ lật xe tải chở hàng đông lạnh.

Xe tải chở tôm đông lạnh lật ngửa khi chạy trên quốc lộ 1 qua địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Sóng Nước

Thời điểm trên, anh Tô Quốc Khánh (SN 1986, trú tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 79C-077.xx chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn đường trên thì bị mất lái, lật ngửa xuống ruộng cói ven đường. Rất may không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Công an phường Hoài Nhơn Bắc nhanh chóng triển khai cán bộ đến hiện trường xác minh, nắm tình hình vụ việc. Trên xe lúc này đang bảo quản hơn 3 tấn tôm, sau tai nạn thùng đông lạnh ngừng hoạt động do không còn được cấp điện.

Cán bộ Công an phường Hoài Nhơn Bắc tham gia bốc dỡ, chuyển hàng giúp tài xế. Ảnh: Sóng Nước

Số hàng hóa trên xe có giá trị lớn, nếu không kịp thời bốc dỡ, bảo quản kịp thời sẽ gây thiệt hại về tài sản. Vì vậy, Công an phường huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đến hiện trường giúp tài xế chuyển hàng sang phương tiện thay thế.

Hơn 3 tấn tôm đông lạnh đã được bốc dỡ, bảo quản kịp thời. Ảnh: Sóng Nước

“Lúc đó, tôi rất hoảng loạn vì hàng hóa trên xe rất nhiều, lại là hàng cần giữ lạnh gấp. Nếu không có các anh Công an phường Hoài Nhơn Bắc, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân xắn tay giúp đỡ, tôi thực sự không biết xoay xở thế nào” - tài xế Tô Quốc Khánh xúc động chia sẻ.

Sáng cùng ngày, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an giúp tài xế gặp nạn khắc phục hậu quả được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.