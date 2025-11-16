Lật xe trên quốc lộ 19B, tài xế xe con thoát nạn

(GLO)- Chiều 16-11, trên quốc lộ 19B đoạn qua thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra 1 vụ tai nạn lật xe, may mắn sự việc không quá nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, khi thời tiết ở khu vực trên đang xuất hiện mưa, đường trơn trượt.

Chiếc xe bị lật ngửa, hư hỏng nặng. Ảnh: Lê Dũng

Thời điểm trên, ông L.X.Đ. (trú tại xã Ia Krêl) điều khiển ô tô con BKS 81A-273.xx lưu thông trên quốc lộ 19B theo hướng từ xã Ia Krêl đi xã Bàu Cạn. Khi đến đoạn trước cổng Trường THCS Lê Hồng Phong, chiếc ô tô đã lật ngửa.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân địa phương đã khẩn trương giải cứu đưa ông Đ. đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Đức Cơ với biểu hiện choáng. May mắn qua thăm khám, các bác sĩ xác định nạn nhân chỉ chấn thương nhẹ và hiện đã tỉnh táo.

Chiếc xe của ông Đ. sau vụ tai nạn đã bị hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt ở hiện trường đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực, đồng thời cảnh báo các phương tiện cẩn trọng trong thời tiết mưa lớn bất lợi.