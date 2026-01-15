Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

(GLO)- Tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai), tinh thần "gần dân nhất" được cụ thể hóa bằng những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm. Không chỉ hướng dẫn thao tác trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mỗi hồ sơ được giải quyết là sự tận tụy, linh hoạt của cán bộ làm nhiệm vụ.

Hiện nay, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh bố trí cán bộ tiếp dân tại 2 địa điểm: Trụ sở số 41 Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn) và số 267A Trần Phú (phường Diên Hồng).

Các tổ tiếp dân đã quen với việc thường xuyên làm ngoài giờ hành chính để xử lý hồ sơ kịp thời cho công dân. Riêng tại trụ sở phường Diên Hồng, đơn vị phân công 2 cán bộ thường trực tiếp dân, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh.

Việc bố trí cán bộ thường xuyên tại đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là người lớn tuổi, bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa quen sử dụng công nghệ thông tin, chưa thành thạo thao tác nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến.

Từ ngày 1-1-2026 đến nay, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã tiếp nhận hơn 520 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu hợp lệ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Ghi nhận tại trụ sở tiếp dân phường Diên Hồng, vào những ngày cao điểm, mỗi ngày có từ 20-30 lượt công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục. Việc đơn vị linh hoạt phân công cán bộ, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của nhân dân.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Duyên (trú xã Chư Sê) đã gửi thư tay dài 4 trang để cảm ơn Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh. Trong thư, bà Duyên chia sẻ kỷ niệm khó quên trong lần cùng 4 người bạn đi làm hộ chiếu.

Bà Duyên kể, ngày 31-10-2025, nhóm của bà đi xe máy hơn 50 km từ xã Chư Sê đến trụ sở tiếp dân tại phường Diên Hồng để làm thủ tục cấp hộ chiếu. Khi đến nơi đã gần cuối giờ làm việc, lượng công dân chờ giải quyết hồ sơ còn khá đông, trong khi hồ sơ của nhóm lại phát sinh vướng mắc.

Thư viết: “Trước đó, chúng tôi đã làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu nhưng không cập nhật tin nhắn để nộp lệ phí. Cán bộ phải kiểm tra lại thông tin, hủy hồ sơ cũ và hướng dẫn làm lại hồ sơ mới. Chúng tôi rất lo vì đã sắp hết giờ hành chính, sợ phải quay lại vào ngày hôm sau”.

Tuy nhiên, điều khiến nhóm công dân xúc động là dù đã hết giờ làm việc, cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh vẫn nán lại để xử lý hồ sơ. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, toàn bộ thủ tục của 5 công dân được hoàn tất, chỉ còn chờ ngày nhận hộ chiếu tại nhà.

Trung tá Võ Thị Lệ Thu hướng dẫn cho người dân xã Ia Pnôn thao tác đăng nhập vào dịch vụ công trực tuyến để làm hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu. Ảnh: Thúy Trinh

Người trực tiếp hỗ trợ nhóm bà Duyên là Trung tá Võ Thị Lệ Thu - Cán bộ tiếp dân Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh. Trung tá Thu cho biết, dù đã muộn nhưng vì muốn người dân không phải vất vả đi lại nhiều lần, tôi hướng dẫn để các cô hoàn tất thủ tục, đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính để hộ chiếu được chuyển về tận nhà”.

Cùng với việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh; chú trọng hướng dẫn người dân truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Thượng tá Rơ Mah Nam - Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - cho hay, đơn vị đang tích cực thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Trong đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ được quán triệt biến khẩu hiệu thi đua thành hành động cụ thể, thường xuyên trong công tác, coi đây là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Chúng tôi chú trọng kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, những việc làm vì nhân dân, lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân” trong toàn đơn vị.