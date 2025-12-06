Gia Lai: Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng không

(GLO)- Chiều 5-12, tại Cảng hàng không Pleiku đã diễn ra hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng không giữa 2 cảng hàng không Pleiku và Phù Cát với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh).

Theo thống kê, mỗi năm, 2 cảng hàng không Pleiku và Phù Cát thu hút trên 2,5 triệu lượt khách trong và ngoài nước, với hơn 7.000 lượt máy bay cất và hạ cánh. Quy mô sân bay ngày càng được mở rộng và nâng tầm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) và Cảng hàng không Phù Cát ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng không. Ảnh: T.T

Từ tháng 3-2025 đến nay, nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không được chuyển giao từ lực lượng an ninh hàng không về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh).

Các bên đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa để đảm bảo công tác chuyển giao nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng và không làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng không; đồng thời, duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tại Cảng hàng không Phù Cát và Cảng hàng không Pleiku.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận nội dung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng không trong thời gian tới và thống nhất ký kết một số nội dung phối hợp giữa 2 cảng hàng không và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) và Cảng hàng không Pleiku ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: T.T

Trong đó, tập trung tăng cường trao đổi thông tin; siết chặt kiểm tra an ninh hàng không, rút ngắn thời gian làm thủ tục nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định; chủ động ứng phó tình huống an ninh bất thường, đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bay và hành khách.

Đồng thời, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân và hành khách.

Qua đó, phòng ngừa tình trạng lợi dụng đường hàng không để xuất nhập cảnh trái phép; buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy; gây rối, đe dọa an ninh, an toàn bay…