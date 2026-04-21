Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo bảo đảm an ninh, trang trọng cho Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4711/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các xã, phường về một số công tác tôn giáo trong thời gian Phật giáo tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, ngày 4 và 5-5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Trung tâm hội nghị tỉnh (số 01 đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

ubnd-tinh-gia-lai-chi-dao-bao-dam-an-ninh-trang-trong-cho-dai-hoi-phat-giao-tinh-lan-thu-i.jpg
Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Bá Bính

Để bảo đảm Đại hội diễn ra trang trọng, đúng theo Hiến chương GHPGVN và quy định của pháp luật; đồng thời giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì làm việc với Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để thống nhất về nội dung, chương trình Đại hội; báo cáo tổng kết hoạt động phật sự nhiệm kỳ 2022-2027; công tác nhân sự Đại hội...

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đại biểu tham dự Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chấp hành pháp luật, góp phần tổ chức Đại hội thành công.

Công an tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tạo điều kiện hỗ trợ cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về địa điểm tổ chức Đại hội; hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trong công tác trang trí, treo cờ, pano, biểu ngữ... theo đúng quy định.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tuyên truyền các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đưa tin gương người tốt, việc tốt, gương điển hình trong các hoạt động tôn giáo của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ Phật giáo trên địa bàn tỉnh; đưa tin, hình ảnh Đại hội Phật giáo tỉnh với nội dung, thời lượng thích hợp, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong giới Phật giáo tỉnh nhà.

Đối với UBND các xã, phường, UBND tỉnh yêu cầu cần có kế hoạch quản lý các hoạt động của Phật giáo tại địa phương; kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý tình huống phát sinh (nếu có).

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ Phật giáo tham gia tích cực vào các chương trình, hoạt động để chào mừng Đại hội GHPGVN tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo thăm, chúc Tết

(GLO)- Chiều 9-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và đoàn các tổ chức Cao Đài đến thăm, chúc Tết.

Đời sống

Đời sống

Xã hội

Đời sống

Đời sống

