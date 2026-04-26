Đường liên xã Vân Canh - Canh Liên sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

DUY ĐĂNG
(GLO)- Sau các đợt mưa bão, nhiều điểm trên tuyến đường liên xã Vân Canh - Canh Liên (tỉnh Gia Lai) bị sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Tuyến đường liên xã Vân Canh - Canh Liên dài gần 43 km. Sau đợt mưa bão cuối năm 2025, tại đoạn qua khu vực Dốc Đá, một số vị trí bị sạt lở từ taluy dương vẫn chưa được khắc phục; đất đá, cây cối tràn xuống chiếm một phần mặt đường. Đáng chú ý, khu vực này chưa được bố trí biển báo hoặc dây phản quang cảnh báo, làm gia tăng nguy cơ mất ATGT.

Không chỉ cản trở lưu thông, tình trạng sạt lở còn làm hư hỏng các cột mốc giới hai bên đường. Tại một số điểm, mặt đường bị khoét hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Thực trạng này gây khó khăn cho việc đi lại, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là ở những đoạn đèo dốc, tầm nhìn hạn chế.

Tuyến đường liên xã Vân Canh - Canh Liên đoạn qua khu vực Dốc Đá bị sạt lở. Ảnh: D.Đ

Anh Đinh Văn Tân (làng Kà Bông, xã Canh Liên) cho biết: “Tại những đoạn đường bị sạt lở, đất đá tràn xuống khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều lúc chạy xe qua đây chỉ cần lơ là một chút là có thể gặp tai nạn. Vì vậy, mỗi khi lưu thông qua khu vực này, tôi đều phải đi chậm, quan sát kỹ, đặc biệt là vào những ngày mưa”.

Bên cạnh đó, một số vị trí kè tại khu vực cầu Kà Te (làng Kà Te, xã Vân Canh) bị nước lũ cuốn, gây hư hỏng. Phía chân cầu cũng xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Chân cầu Kà Te bị hư hỏng do nước lũ. Ảnh: D.Đ

Ông Đoàn Văn Phụng - Trưởng ban công tác Mặt trận làng Kà Te - cho hay: Thời gian qua, người dân trong làng rất lo lắng trước tình trạng kè và khu vực chân cầu bị hư hỏng. Tình trạng sạt lở không chỉ ảnh hưởng đến ATGT mà còn làm mất dần diện tích đất sản xuất của nhiều hộ dân ở dọc tuyến.

“Người dân mong các ngành chức năng sớm quan tâm kiểm tra, đầu tư khắc phục, gia cố chân cầu và bờ kè để bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời giữ ổn định đất sản xuất, giúp bà con yên tâm canh tác” - ông Phụng kiến nghị.

Theo UBND xã Vân Canh, trong đợt mưa bão cuối năm 2025, trên địa bàn xã có nhiều công trình giao thông bị hư hỏng. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã hỗ trợ hơn 15,3 tỷ đồng để địa phương sửa chữa, nâng cấp các vị trí bị ảnh hưởng.

Đồng thời, UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án cùng các phòng, ban tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm khắc phục hư hỏng, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Vân Canh - cho biết: Thời gian qua, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục, bảo đảm lưu thông tạm thời cho người dân.

“Địa phương sẽ chỉ đạo các lực lượng liên quan triển khai cắm biển cảnh báo từ xa tại các vị trí sạt lở, nguy hiểm để người dân chủ động quan sát khi lưu thông.

Về lâu dài, xã đã kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ thêm khoảng 7 tỷ đồng để xử lý dứt điểm các điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã; đồng thời gia cố kè, chân cầu Kà Te nhằm bảo đảm ATGT và ổn định đời sống, sản xuất của người dân” - ông Việt cho biết thêm.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

