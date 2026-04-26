Đường liên xã Vân Canh - Canh Liên sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Sau các đợt mưa bão, nhiều điểm trên tuyến đường liên xã Vân Canh - Canh Liên (tỉnh Gia Lai) bị sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Tuyến đường liên xã Vân Canh - Canh Liên dài gần 43 km. Sau đợt mưa bão cuối năm 2025, tại đoạn qua khu vực Dốc Đá, một số vị trí bị sạt lở từ taluy dương vẫn chưa được khắc phục; đất đá, cây cối tràn xuống chiếm một phần mặt đường. Đáng chú ý, khu vực này chưa được bố trí biển báo hoặc dây phản quang cảnh báo, làm gia tăng nguy cơ mất ATGT.

Không chỉ cản trở lưu thông, tình trạng sạt lở còn làm hư hỏng các cột mốc giới hai bên đường. Tại một số điểm, mặt đường bị khoét hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Thực trạng này gây khó khăn cho việc đi lại, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là ở những đoạn đèo dốc, tầm nhìn hạn chế.

Tuyến đường liên xã Vân Canh - Canh Liên đoạn qua khu vực Dốc Đá bị sạt lở. Ảnh: D.Đ

Anh Đinh Văn Tân (làng Kà Bông, xã Canh Liên) cho biết: “Tại những đoạn đường bị sạt lở, đất đá tràn xuống khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều lúc chạy xe qua đây chỉ cần lơ là một chút là có thể gặp tai nạn. Vì vậy, mỗi khi lưu thông qua khu vực này, tôi đều phải đi chậm, quan sát kỹ, đặc biệt là vào những ngày mưa”.

Bên cạnh đó, một số vị trí kè tại khu vực cầu Kà Te (làng Kà Te, xã Vân Canh) bị nước lũ cuốn, gây hư hỏng. Phía chân cầu cũng xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Chân cầu Kà Te bị hư hỏng do nước lũ. Ảnh: D.Đ

Ông Đoàn Văn Phụng - Trưởng ban công tác Mặt trận làng Kà Te - cho hay: Thời gian qua, người dân trong làng rất lo lắng trước tình trạng kè và khu vực chân cầu bị hư hỏng. Tình trạng sạt lở không chỉ ảnh hưởng đến ATGT mà còn làm mất dần diện tích đất sản xuất của nhiều hộ dân ở dọc tuyến.

“Người dân mong các ngành chức năng sớm quan tâm kiểm tra, đầu tư khắc phục, gia cố chân cầu và bờ kè để bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời giữ ổn định đất sản xuất, giúp bà con yên tâm canh tác” - ông Phụng kiến nghị.

Theo UBND xã Vân Canh, trong đợt mưa bão cuối năm 2025, trên địa bàn xã có nhiều công trình giao thông bị hư hỏng. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã hỗ trợ hơn 15,3 tỷ đồng để địa phương sửa chữa, nâng cấp các vị trí bị ảnh hưởng.

Đồng thời, UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án cùng các phòng, ban tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm khắc phục hư hỏng, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Vân Canh - cho biết: Thời gian qua, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục, bảo đảm lưu thông tạm thời cho người dân.

“Địa phương sẽ chỉ đạo các lực lượng liên quan triển khai cắm biển cảnh báo từ xa tại các vị trí sạt lở, nguy hiểm để người dân chủ động quan sát khi lưu thông.

Về lâu dài, xã đã kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ thêm khoảng 7 tỷ đồng để xử lý dứt điểm các điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã; đồng thời gia cố kè, chân cầu Kà Te nhằm bảo đảm ATGT và ổn định đời sống, sản xuất của người dân” - ông Việt cho biết thêm.