BIDV Chi nhánh Phố Núi kết nghĩa với làng Hơn

(GLO)- Sáng 16-4, tại nhà rông văn hóa làng Hơn (xã Ya Ma, tỉnh Gia Lai), BIDV Chi nhánh Phố Núi tổ chức lễ kết nghĩa với làng Hơn.

Đại diện BIDV Chi nhánh Phố Núi ﻿ký kết biên bản kết nghĩa với làng Hơn (xã Ya Ma). Ảnh: Ngọc Duy

Làng Hơn hiện có 77 hộ với 426 nhân khẩu, trong đó khoảng 98% là người Bahnar. Làng còn 25 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập còn bấp bênh.

Theo nội dung ký kết, các bên thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cùng với đó, BIDV Chi nhánh Phố Núi sẽ thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình đời sống người dân làng Hơn, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, đơn vị triển khai các hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao đời sống bà con nơi đây.

Đại diện BIDV Chi nhánh Phố Núi trao tặng quà cho người dân làng Hơn (xã Ya Ma). Ảnh: Ngọc Duy

Dịp này, BIDV Chi nhánh Phố Núi đã trao tặng 10 chiếc quạt điện cho các hộ nghèo và 2 bộ máy tính để phục vụ sinh hoạt, học tập tại làng Hơn. Tổng trị giá các phần quà gần 25 triệu đồng.