Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui diễn ra trên núi thần Chư Tao Yang vào 25-4

(GLO)- Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Vua Lửa) dự kiến diễn ra vào ngày 25-4 tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi (xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai). Sự kiện đang được địa phương tích cực chuẩn bị với kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa-du lịch đặc sắc trong dịp nghỉ lễ.

Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui gắn với truyền thuyết về các Vua Lửa có quyền năng hô mưa gọi gió ở vùng Cheo Reo xưa, nay là xã Chư A Thai. Nghi lễ này được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (năm 2015).

Nghi lễ cầu mưa do các nghệ nhân thực hiện trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang. Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo kế hoạch, phần lễ chính sẽ diễn ra vào buổi sáng với nghi thức cầu mưa trên núi thần Chư Tao Yang-ngọn núi linh thiêng, được coi là nơi trú ngụ của các Vua Lửa thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi.

Song song đó là chuỗi hoạt động văn hóa như trình diễn cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng… góp phần mang đến trải nghiệm chân thực cho du khách.

Không chỉ dừng lại ở phần lễ, ngày hội còn được mở rộng với nhiều hoạt động phụ trợ như thi đấu các môn thể thao truyền thống (chạy cà kheo, bắn nỏ), trò chơi dân gian, trình diễn cồng chiêng và đốt lửa trại vào buổi tối.

Lễ cầu mưa được duy trì hằng năm hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với di sản văn hóa. Ảnh: H.N

Đặc biệt, phiên chợ nông sản với hàng chục gian hàng sẽ giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, tạo không gian giao thương gắn với du lịch cộng đồng.

Bên cạnh đó, các điểm đến kết nối như hồ Ayun Hạ, chùa Quang Sơn cũng được lồng ghép vào chương trình, mở rộng hành trình trải nghiệm cho du khách trong dịp lễ hội.

Cùng với đó, công tác quảng bá, liên kết tour tuyến cũng được đẩy mạnh nhằm đưa lễ cầu mưa trở thành sản phẩm du lịch văn hóa tiêu biểu của Chư A Thai trong thời gian tới.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tâm linh của đồng bào Jrai, mà còn hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Chư A Thai, tạo tiền đề xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với di sản văn hóa địa phương.