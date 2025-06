Phú Thiện bàn giao công tác quản lý di tích lịch sử-văn hóa và các lễ hội cho xã quản lý

Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi được chuyển giao cho UBND xã Ayun Hạ quản lý. Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, kể từ ngày 20-6, UBND xã Ayun Hạ chính thức tiếp nhận các nhiệm vụ liên quan đến Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi từ Phòng Văn hóa-Khoa học và Thông tin huyện.

UBND xã sẽ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thực hiện việc nâng cấp không gian trưng bày tại di tích, bổ sung phả hệ Pơtao Apui, hiện vật và ứng dụng đa phương tiện để giới thiệu di tích đến khách du lịch trong và ngoài nước; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cung cấp tư liệu, câu chuyện địa phương và hỗ trợ tổ chức các sự kiện truyền thông tại di tích; thực hiện các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích; mở cửa đón khách theo quy định.

Đối với UBND các xã Ia Piar, Ia Peng, Ia Yeng, Ia Ake, Chư A Thai tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với UBND xã Ayun Hạ chủ trì tổ chức lễ hội cầu mưa của dân làng gắn với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của từng địa phương để phát triển du lịch.

UBND xã Ayun Hạ sẽ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thực hiện việc nâng cấp không gian trưng bày tại Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi. Ảnh: Vũ Chi

Trong đó, lễ hội cầu mưa Yang Ơi Dai do xã Ia Piar quản lý. Lễ cúng bến nước Yang Drun Ia do xã Ia Peng quản lý. Lễ cúng thổi tai, lễ đeo vòng tay do xã Ia Yeng quản lý. UBND xã Ia Ake có giải pháp quản lý khu vực có dấu tích về hiện tượng hòn đá Ksor Jơlơi (Vua lửa đầu tiên). UBND xã Chư A Thai phối hợp UBND xã Ayun Hạ có giải pháp quản lý khu vực đất giáp ranh di tích.

Trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới sau khi kết thúc cấp huyện, UBND cấp xã mới tiếp nhận và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bảo tồn văn hóa vật thể, phi vật thể theo đúng quy định.