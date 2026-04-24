Khai mạc kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

(GLO)- Sáng 24-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có 84/85 đại biểu HĐND tỉnh.

Chủ trì kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII có các ông, bà: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa trái) tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, bìa phải) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự phiên khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề để xem xét, thảo luận và quyết nghị 52 nội dung trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, liên quan trực tiếp đến hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Trước hết, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) trên các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, công thương, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo, y tế… nhằm tiếp tục rà soát, xử lý văn bản sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thông suốt cho công tác quản lý nhà nước trong điều kiện mới.

Cùng với đó, HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, quản lý tài nguyên, phát triển lâm nghiệp, đất đai, nhà ở và triển khai các cơ chế, chính sách phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh; trong đó có các nội dung liên quan đến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án trọng điểm… cũng như xem xét hoàn thiện một số cơ chế, chính sách cần thiết đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển sau hợp nhất.

Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ xem xét ban hành nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa chủ trương, quy định của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của địa phương trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, môi trường, giáo dục, lao động, an sinh xã hội, nội vụ, tư pháp… Đồng thời, xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Đây là những vấn đề cấp bách, quan trọng, cần được HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

“Khối lượng nội dung trình kỳ họp này rất lớn, nhiều nội dung chuyên sâu, phạm vi tác động rộng, yêu cầu chất lượng quyết nghị cao trong khi thời gian có hạn. Tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan, xem xét thấu đáo từng nội dung, nhất là các chính sách có tác động lớn đến phát triển lâu dài của tỉnh” - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí Rah Lan Chung cũng đề nghị các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải trình đầy đủ những vấn đề đại biểu quan tâm; bảo đảm các nghị quyết được thông qua có chất lượng, chặt chẽ về pháp lý, khả thi trong tổ chức thực hiện và sớm đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển.