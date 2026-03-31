Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 31-3, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố, cấp xã trong cả nước.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định: Sau quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chủ động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm rất cao của các cơ quan, tổ chức liên quan; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của đồng bào và cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và nước ngoài đánh giá cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta, đẩy mạnh hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Theo dự thảo báo cáo tổng kết về cuộc bầu cử do Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tại phiên họp, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều khó khăn, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 ĐBQH, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, cuộc bầu cử có quy mô cử tri lớn nhất và tỷ lệ tham gia 99,7% - mức cao nhất qua các nhiệm kỳ, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và niềm tin của nhân dân; công tác lãnh đạo, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình, từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; không phát sinh tình huống phức tạp; số lượng đơn thư giảm so với nhiệm kỳ trước, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử an toàn, đúng pháp luật.

Đối với tỉnh Gia Lai, cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,84%, cao hơn mức trung bình chung cả nước. Qua đó, bầu đủ 16 ĐBQH khóa XVI, 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII và 2.965 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau bầu cử, HĐND tỉnh Gia Lai và HĐND cấp xã khóa mới đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2026 theo chỉ đạo của Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 5 thành công và 5 bài học kinh nghiệm của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, 5 thành công của cuộc bầu cử là: cuộc bầu cử lần này có sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước; chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đại biểu tiếp tục được nâng lên; công tác chuẩn bị đã được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ trung ương tới cơ sở; có bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ và tổ chức bầu cử; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Từ những kết quả đó, có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm rất quan trọng.

Thứ nhất là phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Thứ hai là công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thật dân chủ, thật đúng pháp luật và thật sự vì lợi ích chung.

Thứ ba là phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử; tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay không phải chỉ nhờ tổ chức tốt, mà còn cử tri thấy được mình được tôn trọng, được thông tin đầy đủ, được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân.

Thứ tư là công tác thông tin tuyên truyền phải đi trước một bước, phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức.

Thứ năm - bài học lớn nhất, là thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử. Lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc bầu cử ngày 15-3-2026 vừa qua đã để lại dấu ấn rất quan trọng, đó là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước; đồng thời lưu ý, từ thành công ấy, chúng ta phải ý thức sâu sắc hơn rằng Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải là một Quốc hội, là những HĐND của sự đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân.

Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng, phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, HĐND, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật, mỗi văn bản pháp luật, mỗi quyết định được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Với niềm tin đó, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, với những bài học rút ra từ cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời, trở thành nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử.