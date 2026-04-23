Kiên quyết xử lý dự án chậm tiến độ, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh

(GLO)- Ngày 23-4, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự họp tại điểm cầu chính có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng các ủy viên Ban Chỉ đạo.

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu địa phương có Bí thư Đảng ủy các xã, phường nơi có dự án nhà ở, dự án bất động sản.

Thị trường bất động sản khởi sắc nhưng chưa hết khó khăn

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội.

UBND tỉnh đã ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo, điều hành; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ đầu tư. Cụ thể, thời gian giải quyết dự án ngoài khu công nghiệp giảm từ 239 ngày xuống còn 60 ngày; trong khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Đăng Tuấn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Thị trường bất động sản trên địa bàn có dấu hiệu phục hồi, nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc nhà ở xã hội và đất nền phục vụ nhu cầu ở thực. Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh có 16 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng diện tích hơn 1.000 ha, tổng vốn khoảng 57.500 tỷ đồng. Tổng giao dịch đạt hơn 63.800 sản phẩm với giá trị gần 24.000 tỷ đồng.

Giá nhà ở xã hội dao động trong khoảng 11,5-22,7 triệu đồng/m²; chung cư thương mại từ 23-60 triệu đồng/m²; đất nền phổ biến từ 15-100 triệu đồng/m².

Thực hiện Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, tỉnh Gia Lai được giao hoàn thành 16.600 căn. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 16.713 căn, cơ bản đáp ứng mục tiêu đến năm 2030. Riêng năm 2025 đã hoàn thành 742 căn (đạt 100% kế hoạch); năm 2026 đặt mục tiêu 2.000 căn, hiện đã đạt hơn 50% tiến độ.

Cùng với đó, tỉnh đã bố trí hơn 87 ha đất phát triển nhà ở xã hội và bổ sung khoảng 60 ha trong các dự án thương mại. Chương trình tín dụng ưu đãi 145.000 tỷ đồng bước đầu được triển khai, đã giải ngân 66 tỷ đồng cho người dân vay mua nhà.

Các chương trình an sinh nhà ở tiếp tục được đẩy mạnh, nổi bật là hoàn thành 12.520 căn trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng 100 căn nhà hỗ trợ người dân sau thiên tai. Diện tích nhà ở bình quân đạt 29,5 m²/người, vượt chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như tiến độ một số dự án còn chậm, nhiều dự án chưa triển khai; giá nhà ở còn cao so với thu nhập người dân; việc tiếp cận tín dụng ưu đãi còn khó khăn.

Ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - cho biết nhiều địa phương lúng túng trong triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Quang Tấn

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương, đơn vị nêu ý kiến liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, khó khăn trong xác định giá đất, tiếp cận nguồn vốn tín dụng và năng lực triển khai của một số chủ đầu tư.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ngô Tùng Sơn cho biết: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương còn lúng túng trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là khâu xác định giá đất. Do đó, đề nghị Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo các địa phương sớm khắc phục những vướng mắc này.

Theo ông Sơn, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện hiệu quả sẽ tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Trà Dương - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 11 cho rằng việc tiếp cận gói tín dụng 145.000 tỷ đồng vẫn còn nhiều hạn chế. Ảnh: Quang Tấn

Còn ông Nguyễn Trà Dương - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 11 - cho rằng: Việc tiếp cận gói tín dụng 145.000 tỷ đồng vẫn còn nhiều hạn chế, không chỉ tại địa phương mà trên phạm vi cả nước. Nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, vướng mắc về thủ tục pháp lý và năng lực triển khai của một số chủ đầu tư.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các chủ đầu tư để nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý, đồng thời giới thiệu chính sách vay vốn để hỗ trợ doanh nghiệp” - ông Dương cho hay.

Kiên quyết xử lý dự án chậm tiến độ

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị rà soát toàn bộ các dự án trên địa bàn; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai. Đồng thời, yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kiểm soát chặt tình trạng phân lô bán nền, quản lý nghiêm đối tượng mua nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần tạo điều kiện để cán bộ, công chức trẻ, nhất là khu vực phía Tây Gia Lai, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội, ổn định cuộc sống và an tâm công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị rà soát toàn bộ các dự án trên địa bàn. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội thời gian qua.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như tiến độ một số dự án còn chậm; vướng mắc về pháp lý, đất đai, môi trường, phòng cháy - chữa cháy chưa được giải quyết dứt điểm; khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi còn hạn chế; tình trạng đầu cơ, “thổi giá” vẫn còn xảy ra.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung phát triển nhà ở theo đúng quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm phù hợp nhu cầu thực tế, tránh đầu tư dàn trải; gắn với hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án; yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng trước hoặc đồng thời với việc bàn giao nhà.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, triển khai quyết liệt nhiệm vụ được giao; công khai, minh bạch thông tin thị trường; xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, không đủ năng lực; kiểm soát chặt giá đất, nguồn vật liệu xây dựng và tình trạng đầu cơ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; rút ngắn thời gian thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy; tăng cường xử lý các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo, tung tin sai sự thật gây nhiễu loạn thị trường.

Đối với lĩnh vực tín dụng, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân các chương trình hỗ trợ nhà ở xã hội, ưu tiên các đối tượng có nhu cầu ở thực.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cần được tăng cường nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; kịp thời định hướng dư luận, góp phần ổn định thị trường. Sở Xây dựng với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo được giao tham mưu hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.