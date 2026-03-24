Sẽ thu hồi dự án nhà ở xã hội nếu chủ đầu tư chây ì tiến độ

(GLO)- Kiểm tra hiện trường các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) quy mô lớn trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định, tỉnh sẽ áp dụng các biện pháp mạnh nhất, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài làm ảnh hưởng đến cơ hội an cư của người lao động.

Sáng 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát thực tế tại 8 dự án NƠXH trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra Chung cư Lamer 2 Quy Nhơn. Ảnh: Dũng Nhân

Qua kiểm tra tại các dự án: NƠXH Hàng hải Bình Định (518 căn), Khu chung cư Đại Phú Gia (342 căn) và dự án Pisico (321 căn), lãnh đạo tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư trong việc bám sát tiến độ đề ra.

Tại tổ hợp các dự án quy mô lớn như: IEC Residences Quy Nhơn, Solrise Nhơn Phú, Long Vân và Lamer 2 Quy Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe báo cáo về quy hoạch hạ tầng và các khối nhà chung cư cao tầng.

Với quy mô lên tới hàng nghìn căn hộ, đây là quỹ nhà ở chiến lược nhằm giải tỏa áp lực về chỗ ở cho công nhân và người thu nhập thấp tại các khu vực đô thị mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra một căn hộ mẫu tại Khu chung cư Đại Phú Gia. Ảnh: Dũng Nhân

Qua nghe báo cáo và kiểm tra hiện trường tại các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc triển khai xây dựng các dự án cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo các dự án về đích đúng hẹn trong bối cảnh thị trường biến động do giá xăng dầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ nhưng không được lơ là chất lượng công trình. Đặc biệt, các dự án phải chú trọng đầu tư hạ tầng các tiện ích, dịch vụ đi kèm để nâng cao đời sống cư dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2 từ trái sang) đề nghị các dự án phải chú trọng đầu tư hạ tầng các tiện ích, dịch vụ đi kèm để nâng cao đời sống cư dân. Ảnh: Dũng Nhân

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát sao giá cả và nguồn cung vật liệu xây dựng, không để tình trạng khan hàng, ép giá làm đứt gãy chuỗi cung ứng thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý việc xét duyệt hồ sơ mua nhà phải thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quỹ nhà đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Đáng chú ý, tại dự án Khu NƠXH Ecohome Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông), qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự không hài lòng trước thực trạng triển khai.

Dù dự án có quy mô lớn tới 4,6 ha với gần 1.400 căn hộ nhưng hiện mới chỉ bàn giao được 2 block, 3 block còn lại đang bị đình trệ. Trước sự chậm trễ này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình nghiêm khắc chủ đầu tư, đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra tổng thể, thực hiện các biện pháp xử phạt vi phạm chậm tiến độ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải có cam kết bằng văn bản về thời gian hoàn thành. Nếu tiếp tục kéo dài, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi dự án để giao cho đơn vị có năng lực hơn, đảm bảo không lãng phí nguồn lực đất đai của tỉnh.