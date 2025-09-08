Gia Lai ngày mới 8-9: Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành 5.169 căn nhà ở xã hội

(GLO)- Theo dự báo, hôm nay ở các khu vực trong tỉnh tuy có nắng nhưng nhiệt độ khá mát mẻ, dễ chịu với nền nhiệt từ 20 đến 32 độ C. Chúc quý vị và các bạn có một tuần mới làm việc thật năng suất, hiệu quả.