Gia Lai ngày mới 8-9: Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành 5.169 căn nhà ở xã hội

Tin nhanh đầu ngày
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo kết quả tháo gỡ vướng mắc các dự
+ Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành 5.169 căn nhà ở xã hội
+ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai góp phần thắt chặt tình đoàn kết Việt- Lào
+ Công an xã Mang Yang xử lý nghiêm nhóm thanh niên đua xe, nẹt pô
Nhịp sống hôm nay
+ Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý
Câu chuyện thể thao: Thể thao điện tử, một hình thức giải trí đến rèn luyện tư duy
Sống khỏe: Nên ăn bao nhiêu quả trứng mỗi tuần để tốt cho sức khỏe
Thời tiết hôm nay