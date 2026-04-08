Thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

P.V (Tổng hợp)

(GLO)- Từ ngày 7-4, mỗi cá nhân có thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội. Đây là điểm mới tại Nghị định số 136/2026/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành.

Theo đó, trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận (theo bảng lương, tiền công được xác nhận) không quá 25 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).

Người lao động có thêm cơ hội được sở hữu nhà ở xã hội. Ảnh minh họa: Phương Vi

Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng/tháng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ).

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.

Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bao gồm: Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

(GLO)- Kiểm tra hiện trường các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) quy mô lớn trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định, tỉnh sẽ áp dụng các biện pháp mạnh nhất, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài làm ảnh hưởng đến cơ hội an cư của người lao động.

(GLO)- Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động tổng duyệt và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong đó tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành và lân cận.

