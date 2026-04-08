(GLO)- Từ ngày 7-4, mỗi cá nhân có thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội. Đây là điểm mới tại Nghị định số 136/2026/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành.

Theo đó, trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận (theo bảng lương, tiền công được xác nhận) không quá 25 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).

Người lao động có thêm cơ hội được sở hữu nhà ở xã hội. Ảnh minh họa: Phương Vi

Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng/tháng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ).

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.