Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII dự kiến diễn ra ngày 24-4

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Sáng 9-4, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Rah Lan Chung- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIII sẽ tổ chức vào ngày 24-4-2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn).

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua 45 tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Trong đó có nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng như: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2026; quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với dự án xã hội hóa không thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và đầu tư tại địa bàn không ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Cùng với đó là quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và bến cảng Phù Mỹ; quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường; quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu kết luận, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với các nội dung trình tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Để kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII diễn ra thành công tốt đẹp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức kỳ họp.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các tài liệu để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thời gian quy định.

(GLO)- Sau thành công của cuộc bầu cử với hơn 2,4 triệu cử tri tham gia, Gia Lai đã hoàn tất Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức khởi động bộ máy mới sau sáp nhập. Từ đại ngàn đến biển đảo, một chặng đường phát triển mới đang mở ra với nhiều kỳ vọng.

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

(GLO)- Chiều 7-4, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An. 

(GLO)- Chiều 7-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

