Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII dự kiến diễn ra ngày 24-4

Đồng chí Rah Lan Chung- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIII sẽ tổ chức vào ngày 24-4-2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn).

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua 45 tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Trong đó có nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng như: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2026; quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với dự án xã hội hóa không thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và đầu tư tại địa bàn không ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó là quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và bến cảng Phù Mỹ; quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường; quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu kết luận, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với các nội dung trình tại hội nghị.

Để kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII diễn ra thành công tốt đẹp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức kỳ họp.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các tài liệu để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thời gian quy định.