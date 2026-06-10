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Tiễn, bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia để hồi hương về đất mẹ Việt Nam

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(GLO)- Ngày 10-6, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách 2 tỉnh Stung Treng, Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) long trọng tổ chức lễ tiễn, bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ (HCLS) được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026 để hồi hương về đất mẹ Việt Nam.

Dự lễ về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban chuyên trách tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh Stung Treng có Tỉnh trưởng Sor Soputra; Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách Men Kung. Về phía lãnh đạo tỉnh Ratanakiri có Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất.

Dự lễ còn có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia).

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Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và lãnh đạo tỉnh Stung Treng tiễn các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam. Ảnh: Đoàn Bình

Lễ tiễn, bàn giao 15 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri tổ chức theo nghi lễ cấp cao, trang trọng và đầy ý nghĩa.

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Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tri ân các liệt sĩ tại tỉnh Stung Treng. Ảnh: Đoàn Bình

Trước anh linh các liệt sĩ, lãnh đạo 2 tỉnh Stung Treng, Ratanakiri; ban chuyên trách các tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang đã thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Chùa Tháp đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm quốc kỳ 2 đất nước láng giềng, viết lên bản hùng ca về tinh thần đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia đời đời bền vững.

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Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban chuyên trách tỉnh Stung Treng ký kết biên bản giao, nhận hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu các tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Mỗi HCLS được tìm thấy là thêm một gia đình được nguôi ngoai nỗi nhớ, thêm một phần lịch sử được trở về với quê hương đất mẹ.

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Quang cảnh buổi lễ tại tỉnh Stung Treng. Ảnh: Đoàn Bình

Trong hành trình ấy, sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Stung Treng và Ratanakiri có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Chỉ tính riêng trong mùa khô 2025-2026, tại địa bàn tỉnh Ratanakiri, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 8 HCLS và tại tỉnh Stung Treng là 7 HCLS; nâng tổng số HCLS được tìm kiếm, quy tập tại địa bàn 2 tỉnh này từ năm 2001 đến nay lên 999 HCLS.

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Các em học sinh tỉnh Stung Treng tri ân các liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch xúc động cho biết: "Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình phục vụ cho Tổ quốc; giữ vững, vun đắp, phát huy truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia.

Chúng tôi đón nhận và đưa hài cốt các liệt sĩ về với Tổ quốc Việt Nam thân yêu; cầu mong cho hương hồn các liệt sĩ siêu thoát nơi vĩnh hằng. Công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ Tổ quốc mãi mãi khắc ghi.

Chúng ta nguyện tiếp tục nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trên đất nước Chùa Tháp, đặc biệt trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh về với đất mẹ Việt Nam thân yêu".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

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Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại lễ tiễn, bàn giao các HCLS, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Stung Treng Men Kung và Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh xương máu để mang lại cơ hội hồi sinh và phát triển cho nhân dân và đất nước Campuchia.

Các đồng chí cũng kính cẩn nghiêng mình cầu nguyện cho anh linh anh hùng liệt sĩ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

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Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri đưa hài cốt liệt sĩ ra xe để về Việt Nam. Ảnh: Đoàn Bình

Đón những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc hiến dâng xương máu, tuổi thanh xuân để thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam, thế hệ hôm nay của 2 đất nước Việt Nam - Campuchia nói chung, Gia Lai - Stung Treng và Ratanakiri nói riêng nguyện viết tiếp những trang sử hào hùng mà thế hệ cha anh đi trước đã để lại; không ngừng xây dựng, vun đắp, tô thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia đời đời bền vững và phát triển tốt đẹp.

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Rất đông học sinh 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri đến tiễn biệt các liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Gần 17 giờ chiều cùng ngày, đoàn xe của Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đưa 18 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear đã về tới Việt Nam.

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Đoàn xe đưa 18 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về tới Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Đoàn Bình
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Các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai đón chào các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam. Ảnh: Đoàn Bình

Đón các liệt sĩ tại Quốc môn (Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom) và di chuyển về Nhà tưởng niệm liệt sĩ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ), đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra đón chào. Sau hàng chục năm, hôm nay, các anh đã được trở về yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ Việt Nam.

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