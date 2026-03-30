Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Kỳ họp thứ I HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã bầu ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII Rah Lan Chung đã trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII giới thiệu ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII để xem xét, bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đức Thụy

Trên cơ sở đó, 100% đại biểu bầu và biểu quyết thống nhất kết quả bầu ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII Phạm Anh Tuấn đã trình bày Tờ trình của UBND tỉnh giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh xem xét, bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu và biểu quyết thống nhất xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông, bà: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu 16 ông, bà giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Ra mắt bộ máy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đức Thụy

Trên cơ sở kết quả bầu, Thường trực HĐND tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu các chức danh: Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí vừa được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII tín nhiệm bầu vào các chức danh của UBND nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã tin tưởng giao phó trọng trách. Riêng đối với cá nhân ông Tuấn, việc tiếp tục được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Trong bối cảnh mới, khi cả nước đang nỗ lực bứt phá, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số, yêu cầu đặt ra đối với tỉnh Gia Lai là rất lớn, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh xem đây là sự tiếp nối trách nhiệm, đồng thời là động lực và yêu cầu thôi thúc để cùng tập thể UBND tỉnh hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 Phạm Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Thụy

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, hiệu quả, lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Trong đó, tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt; đảm bảo tăng trưởng nhanh gắn với phát triển bền vững, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức chống chịu của nền kinh tế.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng, môi trường đầu tư kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý; giảm chi phí tuân thủ, loại bỏ rào cản không cần thiết; lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả phục vụ của bộ máy hành chính.

Thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu; ưu tiên phát triển kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước, sản xuất và đời sống.

Cùng với đó, tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng số; tập trung xử lý các điểm nghẽn, ưu tiên các công trình có tính lan tỏa cao; phát huy hiệu quả liên kết vùng, tạo không gian phát triển mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đánh giá cán bộ bằng kết quả cụ thể; xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ, né tránh; đồng thời có cơ chế bảo vệ, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo…

“Gia Lai đang đứng trước những cơ hội mới để bứt phá phát triển. Điều quan trọng là phải hành động quyết liệt, đồng bộ, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực và biến mục tiêu thành kết quả cụ thể.

Trước HĐND tỉnh và nhân dân trong tỉnh, tôi xin cam kết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh tiếp tục nỗ lực hết mình, điều hành quyết liệt, công tâm, khách quan, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tạo ra những chuyển biến rõ nét hơn trong thời gian tới” - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XIII đã bầu 35 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và 442 Hội thẩm Tòa án nhân dân 14 khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.