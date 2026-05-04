Tiến sĩ Huỳnh Hồng Quang giữ chức Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

Dự buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã trao Quyết định bổ nhiệm TS Huỳnh Hồng Quang giữ chức Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương chúc mừng và bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, TS Huỳnh Hồng Quang sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng đề nghị Viện trưởng tập trung củng cố đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh; chủ động xây dựng kế hoạch, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống các bệnh do ký sinh trùng và côn trùng gây ra, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch tễ.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; mở rộng hợp tác quốc tế và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Huỳnh Hồng Quang cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

Trên cương vị mới, tân Viện trưởng khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực chuyên môn, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.