Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ông Châu Ngọc Tuấn giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN
(GLO)- Ngày 6-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ban hành các nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng và Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Theo đó, căn cứ các biên bản kết quả bầu Trưởng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ngày 5-4 và xét đề nghị của Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết số: 13/NQ-UBTVQH16, 47/UBTVQH16 và 57/NQ-UBTVQH16 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng và Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) nhận quyết định. Ảnh: M. Hằng

Cụ thể, ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Gia Lai.

Các Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh: Lý Tiết Hạnh, Siu Hương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Gia Lai.

Các nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

(GLO)- Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổng thể công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên

(GLO)- Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 739 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân.

