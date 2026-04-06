Ông Châu Ngọc Tuấn giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 6-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ban hành các nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng và Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Theo đó, căn cứ các biên bản kết quả bầu Trưởng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ngày 5-4 và xét đề nghị của Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết số: 13/NQ-UBTVQH16, 47/UBTVQH16 và 57/NQ-UBTVQH16 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng và Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) nhận quyết định. Ảnh: M. Hằng

Cụ thể, ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Gia Lai.

Các Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh: Lý Tiết Hạnh, Siu Hương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Gia Lai.

Các nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.