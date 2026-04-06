Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI

(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đại biểu Quốc hội khóa XVI…

Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quochoi.vn

Trước phiên khai mạc kỳ họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại diện các Đoàn Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đồng thuận cao của cử tri, nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu với quy mô kinh tế khoảng 514 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 5 năm gần đây đạt 6,2% mỗi năm, riêng năm 2025 đạt 8,02%, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.026 USD.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp thứ I. Ảnh: Hoàng Phong/VNE

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục phát huy kết quả các nhiệm kỳ trước; nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tư duy quản trị hiện đại và năng lực phản biện khách quan, trên tinh thần xây dựng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các đại biểu có tầm nhìn dài hạn, khả năng phân tích và tiếp cận các vấn đề mới, đáp ứng sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, bảo đảm pháp luật không chỉ tốt trên văn bản mà còn hiệu quả trong thực tiễn.

Đồng thời, đề nghị các đại biểu chủ động đề xuất các giải pháp đột phá, khả thi trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ I. Ảnh: Hoàng Phong/VNE

“Đất nước ta đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu là rất lớn nhưng cũng rất vẻ vang. Do đó, tôi kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI sẽ chia thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 6 đến 12-4, đợt 2 từ ngày 20 đến 23-4.

Tại kỳ họp này, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời kiện toàn các chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, các Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tuyên thệ nhậm chức.

Cơ quan lập pháp cũng quyết định cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội xem xét, thông qua 8 luật và 1 nghị quyết; cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tình hình những tháng đầu năm 2026; thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2027. Đồng thời, Quốc hội xem xét, thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030.