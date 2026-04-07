Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 7-4, tại kỳ họp thứ I, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Tiến với 474/474 đại biểu, bằng 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Huy Tiến giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: congly

Ông Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968, quê Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông có thời gian dài công tác trong ngành Kiểm sát và giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ông được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Đánh giá bài viết

Thời sự

Thời sự

Thời sự

Thời sự

Thời sự

