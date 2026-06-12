Gia Lai: Tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Sáng 12-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban chuyên trách tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai chỉ đạo tổng duyệt Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. ​

Tham dự buổi tổng duyệt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải; cùng đại diện một sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các em học sinh tập luyện nghi thức đặt hoa lên hài cốt liệt sĩ. Ảnh: P.D

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tham gia đã rà soát toàn bộ nội dung, chương trình và quy trình tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, đúng nghi thức.

Trong mùa khô 2025-2026, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm: Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.

Với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ. Ngày 10-6, 18 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nước và đặt tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ để các tầng lớp nhân dân đến viếng, tri ân.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập luyện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: P.D

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Để buổi lễ vào sáng 13-6 diễn ra thành công, các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ chương trình, kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại; chuẩn bị chu đáo các nghi thức, bảo đảm động tác thực hiện đồng đều, dứt khoát và đúng điều lệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên phải) chỉ đạo các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ chương trình. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị, các đơn vị bố trí lực lượng hướng dẫn, đón tiếp đại biểu, lãnh đạo và nhân dân tham dự buổi lễ, bảo đảm đúng vị trí, giữ gìn không khí trang nghiêm và thực hiện tốt các nghi lễ của lễ an táng.

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