Gỡ điểm nghẽn, thúc tăng trưởng các xã khu vực Phù Mỹ

(GLO)- Chiều 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với 7 xã khu vực Phù Mỹ gồm: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam và Phù Mỹ Bắc nhằm rà soát kết quả công tác quý I, đồng thời yêu cầu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho thời gian tới.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong quý I/2026, 7 xã đã chủ động triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, bám sát chỉ tiêu UBND tỉnh giao, bước đầu đạt một số kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các xã khu vực Phù Mỹ. Ảnh: Dũng Nhân

Sản xuất nông - lâm - thủy sản duy trì ổn định; hoạt động thương mại - dịch vụ có chuyển biến. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực từng bước được siết chặt, nhất là đất đai, trật tự xây dựng, cải cách hành chính.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn, vướng mắc như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn; nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Một số chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách chưa đạt như kỳ vọng. Việc triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh sau sáp nhập cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới về tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực và điều hành.

Ông Đinh Công Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Dương báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Trên cơ sở đánh giá tình hình, các xã đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cho năm 2026; xác định rõ lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn, gắn với trách nhiệm của từng lĩnh vực.

Những giải pháp trọng tâm được đề ra gồm: thúc đẩy sản xuất, tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Trần Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Mỹ Đông kiến nghị tỉnh quan tâm về hạ tầng, giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện để xã tăng tốc phát triển. Ảnh: Dũng Nhân

Các địa phương cũng kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm tháo gỡ khó khăn về nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là các công trình giao thông, khu dân cư; hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến quy hoạch, giá đất, bố trí biên chế và kinh phí hoạt động.

Đồng thời, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí vốn cho các dự án và có hướng dẫn cụ thể đối với một số lĩnh vực còn lúng túng trong thực hiện.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành của tỉnh cũng đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung các địa phương kiến nghị. Trong đó, tập trung hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác quy hoạch, xác định giá đất, cũng như các quy định liên quan đến giải phóng mặt bằng và triển khai dự án.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương trả lời kiến nghị của các xã thuộc lĩnh vực quản lý. Ảnh: Dũng Nhân

Các sở, ngành cũng đề nghị địa phương chủ động rà soát hồ sơ, hoàn thiện các điều kiện theo quy định; tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận sự chủ động của các xã trong triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm; đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh sau sáp nhập, các xã cần nhìn nhận lại những vấn đề chung để có cách làm phù hợp, hiệu quả hơn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương nghiên cứu kỹ các chủ trương, định hướng của tỉnh, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn theo hướng sáng tạo, đổi mới và có đột phá, trước hết là thay đổi tư duy trong điều hành.

Đồng thời, cần phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có, nâng cao tính chủ động trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Cùng với đó, các địa phương cần tập trung khơi thông nguồn lực phát triển, chú trọng nguồn lực con người; tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp để nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi thêm một số cách làm cụ thể, gợi mở hướng đi để các địa phương tham khảo, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Trên cơ sở đó, yêu cầu các xã tiếp tục rà soát kỹ từng chỉ tiêu, nhận diện rõ các điểm nghẽn, đánh giá sát khả năng tăng trưởng để điều chỉnh kịch bản phát triển phù hợp.

Trọng tâm là đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; xem giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ngoài ra, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.