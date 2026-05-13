SIPAS 2025: Gia Lai xếp thứ 14 cả nước, mức hài lòng đạt 84,02%

(GLO)- Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) 2025. SIPAS 2025 đạt 83,09%, giảm nhẹ so với năm trước.

Kết quả chung cho thấy, mức độ hài lòng của người dân năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024, dù vẫn cao hơn năm 2023 khoảng 0,43%.

Đối với kết quả của các địa phương, mức độ hài lòng của người dân tại 34 tỉnh, thành phố dao động từ 77,92% đến 91,12%, chênh lệch giữa địa phương cao nhất và thấp nhất lên tới 13,2%.

Bảng xếp hạng mức độ hài lòng của người dân đối với 34 tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ Nội vụ

3 địa phương dẫn đầu cả nước là Hải Phòng, Quảng Ninh và Đồng Nai. Ngược lại, 3 địa phương có chỉ số thấp nhất là Lai Châu, Lạng Sơn và Cao Bằng.

Gia Lai đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng SIPAS 2025, với tổng điểm là 84,02%.

Theo Bộ Nội vụ, SIPAS 2025 chỉ ra nhiều “điểm nghẽn” đáng chú ý trong cải cách hành chính hiện nay. Cụ thể, cơ hội tham gia của người dân và cơ chế phản hồi còn hạn chế. Mức độ hài lòng đối với cơ hội tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách là 82,83%, giảm 0,30% so với năm 2024; mức độ hài lòng đối với việc Trung tâm phục vụ hành chính công/Bộ phận Một cửa tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị là 82,49%, giảm 0,92% so với năm 2024. Đây tiếp tục là nhóm nội dung có mức độ hài lòng thấp nhất và chưa cải thiện rõ rệt qua các năm.