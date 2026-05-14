Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Chính sách phải đủ mạnh để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào công nghệ cao

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu cần có cơ chế ưu đãi mạnh mẽ, thủ tục thông thoáng, tạo động lực thu hút doanh nghiệp, chuyên gia và nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Phải đơn giản thủ tục để doanh nghiệp dễ tiếp cận ưu đãi

Sáng 12-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cùng các bộ, ngành liên quan để cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng Nghị định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn của Luật Công nghệ cao, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao. Ảnh: VGP/Gia Huy

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ là động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Nếu khâu tổ chức thực hiện không quyết liệt, hiệu quả thì khó tạo được động lực thu hút doanh nghiệp tham gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tập trung hoàn thiện chính sách liên quan đến những nội dung doanh nghiệp đặc biệt quan tâm như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ nghiên cứu cùng chính sách tiền thuê đất. Đồng thời, cần đơn giản hóa trình tự, thủ tục để doanh nghiệp dễ tiếp cận và thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Theo dự thảo do Bộ KH&CN xây dựng, Nghị định sẽ quy định chi tiết nhiều nội dung liên quan đến nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược; doanh nghiệp công nghệ cao; doanh nghiệp công nghệ chiến lược; tiêu chí doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao; khu công nghệ cao; cùng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế, nhân lực, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Dự thảo cũng đề cập cơ chế triển khai các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; tiêu chí nhân lực công nghệ cao; chính sách thu hút chuyên gia; nội dung chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển tại các trung tâm công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ chiến lược.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành thống nhất cao về sự cần thiết sớm ban hành Nghị định. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng nếu được triển khai hiệu quả, Nghị định sẽ tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, chuyên gia và các nguồn lực xã hội tham gia các dự án công nghệ cao.

Theo Thứ trưởng, đây là những dự án có tính nền tảng, đóng vai trò then chốt trong việc tạo đột phá về năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Bộ Tài chính hoàn toàn đồng tình với việc cần sớm ban hành Nghị định, đồng thời cần có các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội hơn so với quy định hiện hành.

Còn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị xây dựng cơ chế ưu đãi vượt trội đối với lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời thiết lập cơ chế hậu kiểm chặt chẽ để tránh lợi dụng chính sách và bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Ưu đãi vượt trội nhưng phải hậu kiểm chặt chẽ

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao theo hướng cải cách mạnh mẽ, phù hợp thực tiễn và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp triển khai.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&CN nghiên cứu áp dụng các chính sách ưu đãi ở mức cao nhất hiện nay đối với lĩnh vực công nghệ cao. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất nhằm thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao trong nước.

Bên cạnh đó, cần bổ sung các chính sách hỗ trợ về đất đai, nhà ở cho chuyên gia, cơ chế đặt hàng và ưu tiên mua sắm công đối với sản phẩm công nghệ trong nước. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng và các ưu đãi tài chính để doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn phát triển trong lĩnh vực có tính rủi ro cao nhưng mang ý nghĩa chiến lược này.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh các chính sách về thuế, tài chính và cơ chế đặt hàng phải được thiết kế vượt trội. Ảnh: VGP/Gia Huy

Phó Thủ tướng cũng thống nhất với đề xuất xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia công nghệ chiến lược là người Việt Nam ở nước ngoài trở về làm việc, cống hiến cho đất nước. Chính sách cần đủ hấp dẫn để các chuyên gia đang làm việc tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Australia… sẵn sàng quay trở về.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh các chính sách về thuế, tài chính và cơ chế đặt hàng phải được thiết kế vượt trội, song song với việc xây dựng tiêu chí, điều kiện và cơ chế hậu kiểm chặt chẽ nhằm bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, tránh bị lợi dụng.

Đối với chính sách miễn, giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, Phó Thủ tướng đánh giá đây là chủ trương đúng, góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nhà máy, phát triển sản phẩm phục vụ xuất khẩu và phát triển đất nước. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết thì cần có cơ chế thu hồi và xử lý nghiêm.

Về thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ, ngành để xây dựng bộ tiêu chí chặt chẽ nhưng thủ tục phải đơn giản, dễ tiếp cận.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định trong thời gian sớm nhất để trình thẩm định, lấy ý kiến theo quy định. Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp thực hiện các thủ tục nhằm sớm ban hành Nghị định, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.