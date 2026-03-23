Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và trách nhiệm giải trình

Ngày 17-3-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Đây là bước tiếp nối những kết quả từ phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” của hai tỉnh Gia Lai và Bình Định trước đây, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị trong việc nâng cao chất lượng quản trị công theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Cải cách thủ tục hành chính giúp Gia Lai cải thiện môi trường đầu tư, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu triển khai hiệu quả công tác CCHC, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phong trào hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, kiến tạo và phục vụ; nâng cao trách nhiệm giải trình, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ.

Phong trào thi đua được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện sơ kết hằng năm và tổng kết giai đoạn 2026–2030, đồng thời khen thưởng kịp thời nhằm biểu dương, lan tỏa các điển hình tiên tiến.

Triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung cải cách

Phong trào thi đua lần này đặt trọng tâm vào việc nâng cao trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Yêu cầu đặt ra là phải triển khai rộng khắp, thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu CCHC hằng năm và cả giai đoạn.

Người dân đến làm thủ tục, chủ yếu liên quan đến hộ tịch, đất đai, xây dựng. Ảnh minh họa

Các nội dung thi đua tập trung vào: phát huy vai trò người đứng đầu; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Đáng chú ý, tỉnh nhấn mạnh việc nâng cao các chỉ số đánh giá như Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS), đồng thời đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông về CCHC.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị được khuyến khích nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức làm việc, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Việc huy động nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Gắn cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội

Một điểm nổi bật của phong trào là gắn chặt công tác CCHC với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Các nội dung thi đua bao gồm hoàn thành và vượt chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, phát triển hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Nhân viên hướng dẫn người dân lấy số thứ tự đến quầy giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai. Ảnh minh họa

CCHC không còn là nhiệm vụ riêng lẻ mà được đặt trong tổng thể phát triển chung của tỉnh, góp phần tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Khen thưởng chặt chẽ, đề cao tính thực chất

Đối tượng tham gia phong trào thi đua được mở rộng, bao gồm các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí, UBND cấp xã và các đơn vị trực thuộc. Cá nhân tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Công tác khen thưởng được thực hiện theo nhiều hình thức: đột xuất, hằng năm, sơ kết và tổng kết. Tiêu chí xét khen thưởng được quy định chặt chẽ, yêu cầu các tập thể, cá nhân phải có thành tích tiêu biểu, có sáng kiến, giải pháp mới mang lại hiệu quả thực tiễn và có khả năng nhân rộng.

Đối với các cơ quan, đơn vị, tiêu chí đánh giá gắn với kết quả các chỉ số như PAR INDEX, SIPAS, DTI, DCCI và mức độ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong khi đó, cá nhân phải có thành tích nổi bật, sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả, đồng thời đáp ứng các điều kiện cụ thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tạo động lực mới cho cải cách hành chính

Phong trào thi đua “Cải cách hành chính đồng bộ - Chính quyền phục vụ nhân dân” giai đoạn 2026-2030 cho thấy Gia Lai đang chuyển mạnh từ cải cách đơn lẻ sang cải cách tổng thể. Trong đó, lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm, lấy chuyển đổi số làm công cụ và lấy kỷ luật, kỷ cương làm nền tảng.

Với việc gắn thi đua với các chỉ số cụ thể và cơ chế khen thưởng rõ ràng, phong trào được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ, góp phần xây dựng một nền hành chính thực sự phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.