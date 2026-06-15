Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tiếp xã giao Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 15-6, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp xã giao đoàn công tác của UNICEF do bà Silvia Danailov - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, bà Silvia Danailov - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cảm ơn tỉnh Gia Lai đã dành sự quan tâm, tích cực hợp tác với UNICEF để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên phải) chủ trì buổi tiếp xã giao Đoàn công tác của Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam. Ảnh: Sơn Ca

Bà Silvia Danailov cũng chia sẻ, thảo luận với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch một số vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo quyền lợi ích cho đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế sau khi sáp nhập tỉnh và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thể chế hóa các mô hình, dự án mà UNICEF đã hỗ trợ trong thời gian qua gắn với huy động các nguồn lực tài chính địa phương.

Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam bày tỏ sự quan tâm, mong muốn hợp tác với tỉnh Gia Lai trong việc giúp đỡ các đối tượng yếu thế, đặc biệt là trẻ em; đồng thời, giúp đỡ thanh thiếu niên giải quyết những vấn đề về chuyển đổi giáo dục, tìm kiếm việc làm, hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn đoàn công tác UNICEF đã đến thăm Gia Lai và dành nhiều sự quan tâm đến tỉnh trong thời gian qua; đồng thời thông tin khái quát về tình hình của tỉnh đến với đoàn.

Với tinh thần cầu thị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng trao đổi, thảo luận về những nội dung, vấn đề mà Đoàn quan tâm. Liên quan đến tình hình triển khai Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai, được sự quan tâm hỗ trợ của UNICEF và Chính phủ Việt Nam, Gia Lai đã thực hiện chu kỳ thứ 3 của dự án giai đoạn 2022-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên phải) tặng quà lưu niệm cho bà Silvia Danailov. Ảnh: Sơn Ca

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những lợi ích, tác động tích cực của dự án này; đồng thời trân trọng cảm ơn UNICEF đã dành các nguồn lực cho Gia Lai, trong đó có việc hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 13 xảy ra vào cuối năm 2025.

Đối với các nội dung, vấn đề mà đoàn công tác quan tâm liên quan đến chăm sóc và bảo vệ trẻ em, y tế, giáo dục song ngữ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo tồn và giữ gìn văn hóa..., Gia Lai cũng mong muốn hợp tác với UNICEF để triển khai những mô hình hay trong giai đoạn kế tiếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, để triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, cần có sự nghiên cứu sao cho phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa địa phương.