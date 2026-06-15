Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

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(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

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Bắt đầu từ hôm nay (15-6), các tàu du lịch từ Quy Nhơn đi xã đảo Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) sẽ được bố trí điểm đón, trả khách riêng tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) thay vì đi từ cảng cá bến Hàm Tử như trước đây, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách và đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến đường thủy nội địa Hải Cảng - Nhơn Châu dài khoảng 30 km, trước đó phải sử dụng chung hạ tầng tại Cảng cá Quy Nhơn để đón, trả khách.

Tuy nhiên, khu vực này chủ yếu phục vụ hoạt động khai thác thủy sản, thường xuyên xảy ra ùn tắc, ô nhiễm môi trường và chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ du lịch.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng trên, thứ 3 từ trái sang) chỉ đạo tại hiện trường kiểm tra. Ảnh: Nhật Trường

Trong những năm gần đây, đặc biệt vào mùa cao điểm hè, lượng du khách đến xã đảo Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) tăng nhanh, gây áp lực lớn lên hạ tầng cảng cá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Từ thực tế này, Sở Xây dựng đề xuất bố trí điểm đón, trả khách riêng phục vụ du lịch, tách biệt với khu vực cảng cá, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện, nhất là trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Qua khảo sát, Bến Mũi Tấn được đánh giá là vị trí phù hợp để tổ chức đón, trả khách. Khu vực này có lợi thế kết nối giao thông thuận tiện, gần trung tâm, rút ngắn thời gian di chuyển ra đảo Nhơn Châu so với các vị trí khác, đồng thời tận dụng hiệu quả hạ tầng hiện có.

Theo đề xuất, việc sử dụng tạm thời điểm cập tàu Mũi Tấn sẽ được triển khai từ ngày 15-6-2026, phục vụ nhu cầu đi lại của du khách trong mùa cao điểm và các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia.

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Điểm đón, trả khách du lịch thuộc tuyến đường thuỷ nội địa Hải Cảng - Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) tấp nập ngày đầu tiên đi vào hoạt động. Ảnh: Nhật Trường

Kiểm tra ngày đầu điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu đưa vào vận hành, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường quản lý hoạt động vận tải và du lịch tại bến tàu Mũi Tấn, đảm bảo an toàn, văn minh và chuyên nghiệp.

Trong đó, phường Quy Nhơn và xã Nhơn Châu quản lý chặt chẽ phương tiện; các sở, ngành rà soát điều kiện luồng tuyến, kiểm tra dòng chảy và chủ động phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào bến.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển điểm du lịch tại khu vực bến tàu Mũi Tấn như bố trí thêm ki-ốt phục vụ du khách, các gian hàng trưng bày, mua bán sản phẩm OCOP địa phương; tăng cường vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, tạo cảnh quan sạch đẹp, thân thiện với du khách.

Trong hoạt động kinh doanh du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp lữ hành.

Đặc biệt, phải thống nhất phát hành vé chung cho toàn tuyến, không để tình trạng mỗi doanh nghiệp tự phát hành vé riêng lẻ, đảm bảo minh bạch và thuận tiện cho du khách.

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Việc đưa vào sử dụng vị trí đón trả khách mới sẽ nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình di chuyển ra xã Nhơn Châu. Ảnh: Nhật Trường

Ngoài ra, bố trí thêm nhân lực hướng dẫn tàu cập bến an toàn, việc tàu ra vào phải có sự điều phối của ngành chức năng; nghiên cứu mở quầy bán vé phục vụ khách lẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách.

Công tác kiểm soát hành khách cũng sẽ từng bước ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Đối với các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo vệ sinh, an toàn trong quá trình vận hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc đồng bộ các giải pháp quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ giúp hoạt động đón trả khách diễn ra hiệu quả, góp phần phát triển du lịch Nhơn Châu nói riêng, du lịch của tỉnh nói chung và xây dựng hình ảnh du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

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