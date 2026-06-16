Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Hoàn thiện tuyến đường huyết mạch kết nối vùng

Sau nhiều năm mong đợi, cuối năm 2025, tỉnh lộ 666 - tuyến đường huyết mạch kết nối quốc lộ 19 với 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng - chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuyến đường giúp việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân thuận lợi hơn, tạo điều kiện để địa phương tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn kết nối với tỉnh lộ 666, quốc lộ 19 và đường Trường Sơn Đông.

Ông Hoàng Văn Soạn - già làng, người có uy tín làng Pơ Nang - chia sẻ: Những năm trước, tỉnh lộ 666 trong giai đoạn nâng cấp, sửa chữa nên người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Khi tuyến đường huyết mạch này hoàn thành, người dân rất phấn khởi bởi hệ thống giao thông nông thôn được hoàn thiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tỉnh lộ 666 hoàn thành tạo thuận lợi cho người dân 2 xã Lơ Pang, Kon Chiêng trong đi lại và vận chuyển hàng hóa. Ảnh: N.D

Theo UBND xã Lơ Pang, hiện địa phương quản lý hệ thống giao thông theo phân cấp gồm đường liên xã, đường liên thôn, đường nội làng và đường ra khu sản xuất. Trong đó, các tuyến đường liên xã kết nối với các xã Hra, Kon Chiêng và Bờ Ngoong có tổng chiều dài khoảng 35,4 km. Các tuyến đường được đầu tư mặt đường bê tông xi măng, rộng bình quân 4 m, nền đường 6 m, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Cùng với đó, hệ thống đường liên thôn và đường nội làng có chiều dài khoảng 87,9 km. Đường ra khu sản xuất, đường nội đồng và đường chuyên dùng dài khoảng 143,7 km, phục vụ vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản sau thu hoạch. Hiện một số tuyến đã được bê tông hóa, một số vẫn là đường cấp phối. Tỷ lệ bê tông hóa, cứng hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đạt khoảng 88%.

Giao thông nội làng Chuk đã được bê tông hóa, người dân lắp đặt điện mặt trời đảm bảo an toàn giao thông vào ban đêm. Ảnh: N.D

Ông Đinh Chân - Bí thư Chi bộ thôn Chuk - cho biết: Thực hiện chủ trương bê tông hóa giao thông nông thôn, những năm gần đây người dân đã tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội làng và đường ra khu sản xuất. Nhờ đó, tình trạng lầy lội vào mùa mưa cơ bản được khắc phục. Người dân cũng đóng góp xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc các tuyến đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại vào ban đêm.

“Nhờ giao thông thuận lợi, việc tiêu thụ nông sản của người dân dễ dàng hơn trước. Bà con yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống” - ông Đinh Chân chia sẻ.

Nâng chất hạ tầng giao thông nông thôn

Lơ Pang là xã vùng sâu, nhiều tuyến đường đồi dốc, thường xuyên chịu tác động của mưa lớn nên công tác quản lý, duy tu và bảo dưỡng còn gặp khó khăn.

Để đảm bảo giao thông thông suốt, năm 2025, từ nguồn vốn quản lý, bảo trì đường bộ và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng, xã Lơ Pang đã triển khai duy tu, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn như: đường nội làng xã Lơ Pang (đoạn ngã 3 tỉnh lộ 666 đến đập tràn Chơ Mai); đường ra khu sản xuất làng Đăk Trang nối tiếp ra nghĩa địa; đoạn đường từ Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS số 2 Lơ Pang (làng Ar Bơ Tôk) đến đầu làng Ar Dêt...

Ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND xã Lơ Pang - cho biết: Những năm qua, từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung sức của người dân, hệ thống giao thông nông thôn, đường nội đồng trên địa bàn xã từng bước được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Đường lên đỉnh Pyầu đã được bê tông hóa giúp, tạo thuận lợi cho người dân và khách tham quan. Ảnh: N.D

Để bảo đảm an toàn giao thông, UBND xã đã giao cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, rà soát hiện trạng các tuyến đường, kịp thời phát hiện những hư hỏng hoặc vi phạm hành lang an toàn giao thông để xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Theo ông Lê Lợi, công tác quản lý, bảo trì hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn xã từng bước đi vào nền nếp, các hư hỏng phát sinh được xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, hệ thống giao thông phân bố trên nhiều khu vực đồi dốc, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết, mưa lớn gây xói lở, hư hỏng cục bộ. Trong khi đó, nguồn kinh phí dành cho công tác quản lý, bảo trì còn hạn chế, chủ yếu phục vụ sửa chữa nhỏ lẻ, chưa đủ điều kiện đầu tư đồng bộ các tuyến đường xuống cấp.

Tỉnh lộ 666 hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ thúc đẩy người dân tả ngạn sông Ayun phát triển kinh tế mang lại cuộc sống ấm no. Ảnh: N.D

Thời gian tới, UBND xã tiếp tục rà soát nhu cầu kinh phí sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn xã. Huy động nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lồng ghép ngân sách địa phương để duy tu, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp.

Đặc biệt, trong kế hoạch phát triển hệ thống giao thông, từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030, UBND xã đăng ký nâng cấp 2 đoạn đường mới, gồm: đoạn từ tỉnh lộ 666 kết nối xã Hra (có chiều dài khoảng 13,5 km, kinh phí khoảng 145 tỷ đồng) và đoạn từ tỉnh lộ 666 đến giáp xã Kon Chiêng (dài khoảng 18 km, kinh phí khoảng 170 tỷ đồng).

"Các tuyến đường kết nối này sẽ góp phần khai thác hiệu quả những tiềm năng và lợi thế về đất đai, khí hậu thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thủy điện… Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân..." - ông Lê Lợi cho biết thêm.