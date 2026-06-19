Hơn 52,7 tỷ đồng triển khai các công trình khắc phục thiên tai tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Theo thông tin từ UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), sau ảnh hưởng của các đợt mưa bão năm 2025, tại địa bàn phường đã triển khai xây dựng, sửa chữa 7 dự án khắc phục thiên tai với tổng kinh phí 52,743 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 7 dự án khắc phục thiên tai có 5 dự án sửa chữa trường học, trụ sở khu phố, trụ sở làm việc thuộc UBND phường và 2 dự án tại khu phố 9 (khu phố Hải Minh) gồm: kè chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh ngoài và kè biển Hải Minh.

Tường chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh có tổng kinh phí 10 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Thương

Tổng kinh phí triển khai các dự án là 52,743 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ là 19,5 tỷ đồng, nguồn vốn phường Quy Nhơn bố trí là 33,243 tỷ đồng.

Đến nay, phường đã hoàn thành sửa chữa 5 công trình trường học, trụ sở khu phố và trụ sở làm việc thuộc UBND phường; đang triển khai 2 dự án: tường chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh ngoài và kè biển Hải Minh.

Ông Phan Khắc Duy - Giám đốc Ban Quản lý phường Quy Nhơn - cho biết, 2 dự án tường chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh ngoài và kè biển Hải Minh vừa mang tính cấp bách để khắc phục tình trạng sạt lở vừa phải đáp ứng yêu cầu ổn định lâu dài trong phòng - chống thiên tai nên yêu cầu kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công và công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công rất cao.

Vì vậy, Phường Quy Nhơn đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý phường thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường; đôn đốc các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục trọng yếu, đồng thời đảm bảo chất lượng và an toàn công trình.

Qua đó, quyết tâm hoàn thành dự án xây dựng tường chắn khắc phục sạt lở núi trước mùa mưa bão năm 2026; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án kè biển Hải Minh, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần ổn định đời sống và đảm bảo an toàn cho nhân dân.