Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Hơn 52,7 tỷ đồng triển khai các công trình khắc phục thiên tai tại phường Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo thông tin từ UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), sau ảnh hưởng của các đợt mưa bão năm 2025, tại địa bàn phường đã triển khai xây dựng, sửa chữa 7 dự án khắc phục thiên tai với tổng kinh phí 52,743 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 7 dự án khắc phục thiên tai có 5 dự án sửa chữa trường học, trụ sở khu phố, trụ sở làm việc thuộc UBND phường và 2 dự án tại khu phố 9 (khu phố Hải Minh) gồm: kè chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh ngoài và kè biển Hải Minh.

27.jpg
Tường chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh có tổng kinh phí 10 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Thương

Tổng kinh phí triển khai các dự án là 52,743 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ là 19,5 tỷ đồng, nguồn vốn phường Quy Nhơn bố trí là 33,243 tỷ đồng.

Đến nay, phường đã hoàn thành sửa chữa 5 công trình trường học, trụ sở khu phố và trụ sở làm việc thuộc UBND phường; đang triển khai 2 dự án: tường chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh ngoài và kè biển Hải Minh.

Ông Phan Khắc Duy - Giám đốc Ban Quản lý phường Quy Nhơn - cho biết, 2 dự án tường chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh ngoài và kè biển Hải Minh vừa mang tính cấp bách để khắc phục tình trạng sạt lở vừa phải đáp ứng yêu cầu ổn định lâu dài trong phòng - chống thiên tai nên yêu cầu kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công và công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công rất cao.

Vì vậy, Phường Quy Nhơn đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý phường thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường; đôn đốc các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục trọng yếu, đồng thời đảm bảo chất lượng và an toàn công trình.

Qua đó, quyết tâm hoàn thành dự án xây dựng tường chắn khắc phục sạt lở núi trước mùa mưa bão năm 2026; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án kè biển Hải Minh, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần ổn định đời sống và đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Những người lặng thầm làm sạch biển

Những người lặng thầm làm sạch biển Quy Nhơn

Du lịch xanh

(GLO)- Bãi biển Quy Nhơn là điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách. Để giữ gìn môi trường sạch đẹp, các công nhân vệ sinh môi trường miệt mài làm việc mỗi ngày. Công việc thầm lặng ấy góp phần tạo nên diện mạo văn minh, thân thiện trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai: Nhiều địa phương ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

Nhiều địa phương ở Gia Lai ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

Không gian sống

(GLO)- Sáng 6-6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn dự lễ phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và Tết trồng cây “Đời đời Nhớ ơn Bác Hồ” do phường Pleiku tổ chức.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Không gian sống

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

null