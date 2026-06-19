90 ngày đêm đưa 7 trường nội trú vùng biên về đích

(GLO)- Những ngày này, tại 7 điểm trường thuộc dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS khu vực biên giới, tiếng máy trộn bê tông, xe cơ giới vang lên liên tục.

Hơn 2.100 kỹ sư, công nhân cùng cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an đang bước vào cuộc chạy đua đặc biệt để hoàn thành các công trình, kịp đón hơn 7.100 học sinh bước vào năm học mới 2026-2027.

Chạy đua với thời gian và mùa mưa

Giữa cái nắng oi nồng xen những cơn mưa bất chợt của Tây Nguyên, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Dom (xã Ia Dom) luôn trong không khí khẩn trương.

Các tổ thi công được bố trí đồng thời ở nhiều hạng mục; công nhân xây trát, lắp mái, hoàn thiện kết cấu, trong khi các cán bộ, chiến sĩ quân đội hỗ trợ vận chuyển vật liệu và thực hiện nhiều phần việc trên công trường.

Ông Trần Quang Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO - đơn vị thi công điểm trường Ia Dom - cho biết, đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đáp ứng tiến độ chiến dịch cao điểm.

Hiện trên công trường có 226 công nhân của DACINCO, lực lượng quân đội hỗ trợ 63 người từ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5). Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nhân công và thời tiết mưa nhiều.

Để khắc phục, nhà thầu tăng cường lao động, tổ chức thi công 2-3 ca liên tục, kể cả ban đêm khi điều kiện cho phép, đồng thời siết chặt công tác giám sát nhằm bảo đảm chất lượng công trình. Thời gian tới, nhà thầu sẽ tiếp tục huy động nhân công từ các công trình khác của DACINCO sang công trình này.

Cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội hỗ trợ thi công tại công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS khu vực biên giới. Ảnh: H.D

“Áp lực rất lớn nhưng chúng tôi quyết tâm hoàn thành dự án trước ngày 30.8 theo cam kết với tỉnh. Doanh nghiệp cũng phát động chiến dịch “60 ngày đêm” để sớm đưa công trình về đích” - ông Bảo khẳng định.

Tại điểm trường Ia Pnôn (xã Ia Pnôn), nhiều hạng mục chính đã được cất nóc. Bên cạnh 255 lao động của nhà thầu, công trường còn có sự hỗ trợ của 72 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trong giai đoạn cao điểm.

Còn ở điểm trường Ia Nan (xã Ia Nan), lực lượng Công an tỉnh trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, xây trát và hỗ trợ nhiều phần việc khác. Chiến sĩ Nay Mi Sơn (Phòng Cảnh sát cơ động) chia sẻ: “Thời tiết khu vực biên giới khá khắc nghiệt nhưng mọi người cùng cố gắng hết sức. Nghĩ đến ngày học sinh vùng biên được học tập trong môi trường khang trang, mọi vất vả đều trở nên ý nghĩa”.

Từ giữa tháng 5-2026 đến nay, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Quân đoàn 34 và Công an tỉnh đã được huy động hỗ trợ tại cả 7 công trường. Những người vốn quen với nhiệm vụ bảo vệ biên cương nay cùng góp sức xây dựng các ngôi trường mới cho học sinh vùng biên.

Đến nay, toàn bộ dự án đạt khoảng 50% khối lượng thi công. Tuy nhiên, cả 7 điểm trường vẫn đang chậm tiến độ so với kế hoạch, trong khi mùa mưa Tây Nguyên đã bắt đầu. Điều đó khiến yêu cầu hoàn thành công trình trước ngày 30.8 trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án - cho hay: Chiến dịch “90 ngày đêm” được triển khai với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Các nhà thầu được yêu cầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo ngày, theo tuần; bổ sung đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị; tổ chức tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho ngày khai giảng

Cùng với việc tăng tốc trên công trường, ngành Giáo dục tỉnh đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để 7 trường có thể vận hành ngay khi hoàn thành.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam, dự án gồm 7 điểm trường với quy mô 212 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho 7.108 học sinh, trên diện tích gần 52 ha.

“Khi hoàn thành, các trường được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng học, ký túc xá, nhà ăn, khu ở giáo viên cùng các công trình phụ trợ. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giáo dục vùng biên giới, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số” - ông Nam nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi, động viên lực lượng cán bộ, chiến sĩ được tăng cường hỗ trợ thi công tại điểm trường Ia Dom. Ảnh: H.D

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, ngành Giáo dục tỉnh đang khẩn trương xây dựng đề án thành lập trường, rà soát quy mô học sinh, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên cấp dưỡng.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành công trình đúng tiến độ mà còn bảo đảm các trường đủ điều kiện hoạt động ngay từ ngày khai giảng năm học mới.

Kiểm tra thực tế công trình đầu tháng 6 này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhận định, nếu thời tiết thuận lợi, các công trình có khả năng hoàn thành trước thời hạn.

Tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, bố trí giáo viên và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để các trường sẵn sàng đi vào hoạt động.

Chưa đầy 90 ngày nữa là đến thời điểm khai giảng năm học 2026-2027, trong khi mùa mưa Tây Nguyên đang cận kề, nguồn nhân lực xây dựng còn thiếu và khối lượng công việc phía trước vẫn rất lớn. Dẫu vậy, tại cả 7 công trường vùng biên, khí thế thi công đang được đẩy lên cao nhất với quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Cuộc chạy đua ấy không chỉ nhằm hoàn thành các hạng mục trường lớp, ký túc xá hay công trình phụ trợ trước ngày khai giảng, mà còn thể hiện nỗ lực của các cấp, ngành, đơn vị thi công và lực lượng hỗ trợ trong việc sớm đưa dự án giáo dục quy mô lớn vào hoạt động.

Khi những ngôi trường mới hoàn thành, hàng nghìn học sinh vùng biên sẽ có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho hành trình học tập và phát triển của các em trong những năm tới.