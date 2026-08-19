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Điểm Tiếng Anh thi lại ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang: Chỉ 13 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên

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NHÃ UYÊN (theo Bộ GD&ĐT, LĐO, Vietnamnet)

(GLO)- Kết quả thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang cho thấy môn Tiếng Anh có điểm trung bình 5,46; chỉ 13/197 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, giảm mạnh so với lần thi đầu.

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Thí sinh tham gia thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Tùng/VnExpress

Theo phổ điểm được Bộ GD&ĐT công bố vào sáng 19-8, môn Tiếng Anh có 197 thí sinh dự thi, điểm trung bình đạt 5,46, độ lệch chuẩn 1,41. Trong số này, 65 thí sinh có điểm dưới 5 (chiếm khoảng 33%); 85 thí sinh đạt từ 5 đến dưới 6,5 điểm (chiếm 43,1%); 34 thí sinh đạt từ 6,5 đến dưới 8 điểm (chiếm 17,3%).

Đáng chú ý, chỉ 13 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, tương đương 6,6% số thí sinh dự thi môn Tiếng Anh. Kết quả này chênh lệch đáng kể so với kỳ thi lần đầu.

Theo dữ liệu phổ điểm trước đó, ở lần thi trước đó có 207 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang dự thi môn Tiếng Anh, với điểm trung bình khoảng 7,88; có 114 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên (chiếm hơn 55%).

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Phổ điểm thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT lần 2 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Nguồn: Bộ GD&ĐT

Như vậy, so với lần thi đầu chung với cả nước, điểm trung bình môn Tiếng Anh ở lần thi lại giảm khoảng 2,42 điểm. Số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên giảm từ 114 xuống còn 13 em, dù số lượng thí sinh dự thi giữa 2 lần không hoàn toàn giống nhau.

Kỳ thi lại được tổ chức vào ngày 14 và 15-8. Theo Bộ GD&ĐT, trước đó, kết quả phân tích dữ liệu cho thấy điểm thi các môn tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang cao bất thường so với các trường THPT chuyên trên toàn quốc.

Kết quả xác minh ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng xác định có sai phạm tại điểm thi, làm ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan và công bằng của kết quả.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia thống nhất đề nghị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 328 thí sinh tại điểm thi này và tổ chức thi lại tất cả các môn mà các em đã dự thi.

Bộ GD&ĐT khẳng định, việc tổ chức thi lại nhằm xác định kết quả thực chất, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng cho kỳ thi.

Theo báo cáo của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang, có 326/328 thí sinh đăng ký dự thi lại. Kết quả hợp lệ của kỳ thi lại được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp và phục vụ xét tuyển đại học theo quy định.

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