Thi lại ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang: Từ 147 điểm 10 Toán xuống không có điểm 10

(GLO)- Theo kết quả thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán, trong khi ở lần thi đầu tiên có tới 147 điểm 10. Điểm trung bình môn này giảm từ 9,58 xuống còn 6,24.

Sáng 19-8, Bộ GD&ĐT công bố kết quả và phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lần 2 đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang tham dự kỳ thi lại vào ngày 14 và 15-8. Ảnh: Đỗ Trung/SGGPO

Theo kết quả công bố, có 326 thí sinh dự thi lại môn Toán. Điểm trung bình của môn này là 6,24; điểm cao nhất 9,5 và không có thí sinh đạt điểm 10. Trong số 326 thí sinh, 42 em đạt từ 8 điểm trở lên, trong khi 58 em có điểm dưới 5.

Kết quả này có sự chênh lệch đáng kể so với lần thi tốt nghiệp THPT đầu tiên vào tháng 6. Khi đó, tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh dự thi môn Toán, trong đó 147 thí sinh đạt điểm 10 và 299 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm trung bình môn Toán của nhóm thí sinh này là 9,58.

Như vậy, sau khi tổ chức thi lại, điểm trung bình môn Toán giảm 3,34 điểm (từ 9,58 xuống 6,24); số điểm 10 từ 147 giảm xuống không có điểm 10 nào.

Kỳ thi lại được tổ chức trong 2 ngày (14 và 15-8), với 326 thí sinh tham dự, ít hơn 2 em so với danh sách 328 thí sinh được bố trí thi lại. 2 thí sinh tự do hiện là sinh viên đại học không có nhu cầu sử dụng kết quả kỳ thi lần 2.

Việc tổ chức thi lại được Bộ GD&ĐT quyết định sau khi phát hiện những bất thường liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT lần đầu tại điểm thi này.

Bộ GD&ĐT cho biết, mục đích của việc thi lại là bảo đảm tính trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi và quyền lợi của thí sinh. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được xem xét căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể.

Theo kế hoạch, thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả thi lại có thể nộp đơn đến ngày 23-8. Các trường đại học sẽ căn cứ nguyện vọng thí sinh đã đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT cùng kết quả thi lại và điểm chuẩn để thực hiện việc xét tuyển theo quy định.