Phụ cấp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể thay đổi thế nào?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là đề xuất chuyển cách xác định phụ cấp theo hạng trường sang xác định theo vị trí việc làm, chức vụ quản lý và loại hình cơ sở giáo dục.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, nhiều mức phụ cấp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được xác định theo trường hạng I, II, III.

Chẳng hạn, hiệu trưởng trường THPT được hưởng hệ số từ 0,45-0,70 tùy hạng trường, phó hiệu trưởng từ 0,35-0,55. Đối với cấp THCS, hệ số hiệu trưởng từ 0,35-0,55 và phó hiệu trưởng từ 0,25-0,45.

Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập hiện nay, dự thảo quy định 1 mức phụ cấp thống nhất đối với các chức vụ tương ứng các cơ sở.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, hiệu trưởng trường THPT hưởng hệ số 0,70, phó hiệu trưởng 0,55; hiệu trưởng trường THCS hưởng 0,55, phó hiệu trưởng 0,45; hiệu trưởng trường tiểu học và mầm non hưởng 0,50, phó hiệu trưởng trường tiểu học 0,40 và phó hiệu trưởng trường mầm non 0,35.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thay đổi nhằm loại bỏ bất cập của cơ chế phân loại, xếp hạng trường theo số lớp; phù hợp với bối cảnh trường học có quy mô lớn, nhiều phân hiệu sau sáp nhập.

Nếu được thông qua, nhóm tăng phụ cấp sẽ hưởng luôn mức mới ở tháng kế tiếp. Trường hợp bị giảm (có thể từ hiệu trưởng chuyển làm hiệu phó, hiệu phó làm tổ trưởng...), họ được giữ phụ cấp cũ đến hết thời hạn bổ nhiệm trước đây.

Sau sáp nhập, cả nước giảm khoảng 19.000 trường học, tương đương 50,5%. Hơn 32.600 hiệu trưởng, hiệu phó bị điều chuyển.