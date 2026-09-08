Bộ Nội vụ hướng dẫn tinh giản biên chế hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau sắp xếp

Viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục cũ được cấp có thẩm quyền bố trí vị trí việc làm tại trường mới (sau sắp xếp) thì không xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Nội vụ hướng dẫn tại Văn bản số 9806/BNV-TCBC ngày 7.9 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục khi sắp xếp.

Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn gửi các địa phương về việc tinh giản biên chế hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau sắp xếp

Trả lời đề nghị của một số địa phương về việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục, Bộ Nội vụ hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố cần bám sát các nguyên tắc giải quyết chính sách quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP để chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đầy đủ, đồng bộ, toàn diện các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Sau khi thực hiện đầy đủ các quy định nêu trên, trường hợp viên chức giáo dục đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý, gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, đáp ứng tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 26 luật Nhà giáo, thuộc các trường chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp cơ sở giáo dục và có nguyện vọng nghỉ việc sớm so với độ tuổi nghỉ hưu theo quy định, thì địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ lưu ý trừ trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại khoản 2 điều 4 Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Các trường hợp này gồm: những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế; những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ quy định rõ trường hợp viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục (cũ) đã được cấp có thẩm quyền bố trí vị trí việc làm tại trường mới (sau sắp xếp) thì không xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế do chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.

Như vậy, việc viên chức quản lý tại các trường cũ có được xem xét chính sách tinh giản hay không phụ thuộc vào việc người này có chịu tác động trực tiếp từ việc sắp xếp cơ sở giáo dục và có được bố trí vị trí việc làm tại trường mới hay không.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ các quy định nêu trên để tổ chức thực hiện.

Theo Thu Hằng (TNO)