Thi tốt nghiệp trung học nghề: Theo quy định mới gồm những môn nào?

(GLO)- Theo quy định mới, kỳ thi tốt nghiệp chương trình trung học nghề gồm các môn Toán, Ngữ văn, 2 môn học theo định hướng nghề nghiệp và phần thi chuyên môn nghề. Đáng chú ý, chuyên môn nghề được đánh giá cả lý thuyết và thực hành.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 79/2026/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực từ ngày 10-11-2026. Quy chế quy định việc tổ chức đào tạo và thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề.

Sinh viên học nghề tại Trường Cao đẳng Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Nhân/TTO

Theo quy định, chương trình giáo dục trung học nghề được tổ chức trong 3 năm học, tương ứng với lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của giáo dục THPT. Mỗi năm học có 2 học kỳ chính, thời gian thực học tối thiểu 35 tuần.

Chương trình kết hợp giữa kiến thức văn hóa phổ thông với nội dung giáo dục nghề nghiệp, hướng tới việc giúp học sinh có nền tảng học vấn và năng lực nghề nghiệp.

Kỳ thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề gồm các môn Toán, Ngữ văn, 2 môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề.

Trong đó, Ngữ văn được tổ chức thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

2 môn học theo định hướng nghề nghiệp có thể thi trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp cả 2 hình thức, thời gian làm bài mỗi môn không quá 90 phút. Nội dung thi được xây dựng phù hợp với nhóm ngành, nghề mà học sinh lựa chọn.

Một điểm đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp trung học nghề là phần thi chuyên môn nghề. Nội dung này gồm cả lý thuyết và thực hành, nhằm đánh giá trực tiếp kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của người học.

Phần thi lý thuyết chuyên môn nghề có thể được tổ chức dưới hình thức thi viết, trắc nghiệm hoặc vấn đáp. Nếu thi viết hoặc trắc nghiệm, thời gian làm bài không quá 90 phút. Với hình thức vấn đáp, thí sinh có thời gian chuẩn bị không quá 30 phút và thời gian trả lời không quá 20 phút.

Ở phần thực hành nghề, thí sinh thực hiện một nhiệm vụ kỹ năng tổng hợp để tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của ngành, nghề được đào tạo. Thời gian thực hành do cơ sở đào tạo quyết định căn cứ chuẩn đầu ra và đặc thù của từng ngành, nghề.

Đề thi 2 môn Toán, Ngữ văn và môn học theo định hướng nghề nghiệp được thực hiện trên cơ sở ngân hàng đề thi tốt nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành. Đề thi lý thuyết chuyên môn nghề và thực hành nghề do cơ sở đào tạo chủ động xây dựng.

Để được dự thi tốt nghiệp, người học phải hoàn thành chương trình đào tạo và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Trường hợp chưa đạt 1 môn thi tốt nghiệp, người học được đăng ký thi lại môn đó theo quy định của cơ sở đào tạo.