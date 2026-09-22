320 học sinh giỏi từ 66 quốc gia sắp đến Hà Nội thi Olympic Thiên văn

(GLO)- Hà Nội đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA) 2026, quy tụ 320 thí sinh thuộc 67 đội đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là lần đầu Hà Nội tổ chức một kỳ Olympic khoa học quốc tế quy mô lớn. Đại học Phenikaa là địa điểm chính diễn ra các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

IOAA 2026 quy tụ 490 đại biểu quốc tế, gồm 5 thành viên Hội đồng IOAA quốc tế và 485 người tham dự. Trong số này có 320 thí sinh, 124 lãnh đội, 37 quan sát viên và 4 khách mời.

Kỳ thi có sự tham gia của 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 67 đội, trong đó gồm 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam, với 320 thí sinh chính thức tranh tài, tăng gần 100 thí sinh so với các kỳ trước.

Ngày 21-9, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cung cấp thông tin về kỳ thi. Ảnh: TPO

Việt Nam dự kiến tuyển chọn 10 học sinh tham dự kỳ thi, theo quy định của Bộ GD&ĐT. Việt Nam lần đầu tham dự IOAA vào năm 2016 tại Ấn Độ. Từ đó, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tham gia các kỳ thi được tổ chức tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Hungary, Colombia, Georgia, Ba Lan và Brazil.

Để chuẩn bị cho sự kiện, từ ngày 29-6 đến 4-7, Đoàn khảo sát của Ủy ban IOAA quốc tế đã kiểm tra các điều kiện tổ chức tại Hà Nội, gồm phòng thi, kính thiên văn, hạ tầng công nghệ, khu lưu trú, ăn uống và các địa điểm dự phòng. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo IOAA quốc tế ghi nhận công tác chuẩn bị và đánh giá cao điều kiện cơ sở vật chất, trong đó có Nhà chiếu hình vũ trụ.

Ban tổ chức huy động gần 300 nhân sự phục vụ kỳ thi gồm: sinh viên tình nguyện, giáo viên tiếng Anh, kỹ thuật viên khảo thí. Toàn bộ thí sinh được bố trí lưu trú tại ký túc xá trong khuôn viên Đại học Phenikaa.

Chương trình chuyên môn của kỳ thi gồm 4 nội dung chính: Thi lý thuyết, thi phân tích dữ liệu, thi quan sát và thi đồng đội.

Năm nay, khoảng 60% trong 320 thí sinh dự kiến đạt giải, gồm huy chương vàng, bạc, đồng, bằng khen và các giải thưởng đặc biệt.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 15 giờ ngày 26-9. Các phần thi và hoạt động giao lưu tổ chức từ ngày 27-9 đến 3-10; lễ bế mạc và trao giải diễn ra lúc 15 giờ ngày 4-10. Bên cạnh các phần thi, thí sinh quốc tế sẽ tham gia chương trình giao lưu văn hóa, tham quan Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng.