Gia Lai tăng cường quản lý bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 5845/SGDĐT-VP về việc “Tăng cường quản lý bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026 - 2027”.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân về bữa ăn của học sinh tại cơ sở giáo dục chưa bảo đảm chất lượng, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú.

Các trường tổ chức bán trú cần bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm... Ảnh: H.Đ

Việc tổ chức bán trú phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, được thỏa thuận và có sự đồng ý của cha mẹ học sinh. Các trường không tổ chức bán trú khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, quản lý học sinh và phương án xử lý sự cố.

Đối với cơ sở giáo dục phối hợp, hợp đồng với đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn, Sở yêu cầu rà soát năng lực cung cấp thực tế của đơn vị cung cấp, khoảng cách vận chuyển, nhân lực, phương tiện, khả năng cung cấp đúng thời gian; đồng thời có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú; bố trí người có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra lại thời điểm giao nhận thực phẩm, suất ăn. Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng cảm quan, điều kiện vận chuyển, bảo quản, hạn sử dụng; thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định về an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, trường hợp đơn vị cung cấp không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hợp đồng hoặc không bảo đảm năng lực cung cấp ổn định, an toàn, cơ sở giáo dục và cơ quan có thẩm quyền căn cứ hợp đồng, tính chất, mức độ và quy định hiện hành để xem xét tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng thẩm quyền, trình tự; đồng thời chủ động phương án thay thế để không ảnh hưởng quyền lợi học sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu công khai thực đơn, định lượng, đơn vị cung cấp và các thông tin liên quan; tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát.

UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với đơn vị có phản ánh hoặc nhà cung cấp phục vụ nhiều cơ sở giáo dục; kịp thời xử lý theo thẩm quyền.