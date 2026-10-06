Gia Lai áp dụng mức thu tối đa đối với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục từ ngày 15-10

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 141/2026/QĐ-UBND quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 15-10, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thực hiện mức thu các dịch vụ theo quy định mới.

Mức thu tối đa cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh với giáo viên người Việt Nam là 10.000 đồng/trẻ/tiết. Ảnh: Bạch Dương

Cụ thể, mức thu tối đa đối với bữa ăn bán trú (không gồm ăn sáng) là 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với mầm non, tiểu học và 45.000 đồng/học sinh/ngày đối với THCS, THPT.

Dịch vụ bán trú năm đầu tiên có mức thu tối đa 215.000 đồng/học sinh/tháng; từ năm thứ hai là 170.000 đồng/học sinh/tháng. Mức thu này áp dụng ở cả 4 cấp học.

Một số mức thu tối đa khác gồm: trông giữ, chăm sóc trẻ mầm non ngoài giờ 8.000 đồng/trẻ/giờ; trông giữ, chăm sóc trẻ vào ngày nghỉ hằng tuần và trong thời gian nghỉ hè 32.000 đồng/trẻ/ngày; bữa ăn sáng 12.000 đồng/học sinh/ngày.

Đối với các dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục, mức thu tối đa cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh với giáo viên người Việt Nam là 10.000 đồng/trẻ/tiết; hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, tham quan, trải nghiệm theo kế hoạch giáo dục là 500.000 đồng/học sinh/hoạt động. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa có mức thu tối đa 10.000 đồng/học sinh/tiết, áp dụng đối với mầm non và tiểu học.

Đáng chú ý, mức thu trên là mức tối đa. Cơ sở giáo dục căn cứ nội dung dịch vụ, số người đăng ký, thời gian thực tế cung cấp dịch vụ và các chi phí hợp lý, hợp lệ trực tiếp liên quan để lập dự toán thu, chi, quyết định mức thu cụ thể nhưng không vượt mức tối đa; bảo đảm nguyên tắc thu đủ bù chi, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Việc sử dụng các dịch vụ phải dựa trên nhu cầu và đăng ký tự nguyện không được gắn việc đăng ký, nộp tiền dịch vụ với điều kiện tuyển sinh, xếp lớp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện hoặc quyền tiếp cận các hoạt động giáo dục bắt buộc. Đồng thời, không thu đối với nội dung, hoạt động đã được ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác bảo đảm và không thu trùng đối với cùng một nội dung chi.

Đối với tiền ăn, cơ sở giáo dục thu theo số bữa ăn thực tế. Trường hợp học sinh nghỉ học hoặc dịch vụ không được cung cấp, nhà trường thực hiện hoàn trả, khấu trừ vào kỳ thu tiếp theo hoặc quyết toán theo thỏa thuận công khai với cha mẹ hoặc người giám hộ.