(GLO)- Việt Nam có 15 đại học góp mặt trong bảng xếp hạng phát triển bền vững QS 2027, tăng 3 trường so với năm trước. Đáng chú ý có trường tăng hơn 600 bậc, nhưng cũng có trường tụt tới 232 bậc.

Ngày 17-11, Tổ chức xếp hạng giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) đã công bố bảng xếp hạng đại học phát triển bền vững thế giới năm 2027 (QS World University Rankings: Sustainability 2027).

Khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc. Ảnh: Fanpage trường/VnE

Theo đó, 3 trường của Việt Nam lần đầu xuất hiện trong danh sách gồm: Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Đại học Phenikaa. Các trường lần lượt được xếp trong nhóm 1.201-1.250, 1.301-1.400 và từ 1.501 trở lên.

Trong số 15 đại diện Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với vị trí 488 thế giới, đạt 72,4 điểm, nhưng giảm 114 bậc so với năm 2026. Đại học Duy Tân đứng thứ hai trong nước, xếp hạng 531 với 71 điểm, giảm 41 bậc. Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xếp thứ ba, đạt vị trí 617 với 68,1 điểm, tăng 41 bậc so với năm trước.

Một số trường có bước tiến đáng chú ý. Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) tăng hơn 600 bậc, từ nhóm 1.501 trở lên lên vị trí 835 thế giới. Đại học Đà Nẵng cũng tăng hơn 600 bậc, từ nhóm 1.501 trở lên lên vị trí 897.

Đại học Cần Thơ tăng 58 bậc, từ vị trí 910 lên 852. Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tăng 41 bậc, từ 658 lên 617. Đây là những trường có thứ hạng cải thiện so với kỳ xếp hạng trước.

Ở chiều ngược lại, trong 12 trường từng góp mặt năm 2026, có 7 trường tụt hạng. Đáng chú ý, Đại học Bách khoa Hà Nội giảm 232 bậc, từ vị trí 709 xuống 941.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giảm từ vị trí 999 xuống nhóm 1.151-1.200; Đại học Tôn Đức Thắng giảm từ 553 xuống 668; Đại học Huế giảm từ 768 xuống 870. Đại học Văn Lang cũng giảm từ vị trí 781 xuống 843.

Bảng xếp hạng QS Sustainability 2027 có sự tham gia của hơn 2.000 trường đại học trên toàn thế giới. Các cơ sở giáo dục được đánh giá theo 3 nhóm tiêu chí chính: tác động môi trường, tác động xã hội và quản trị.

Trong đó, nhóm tác động môi trường xem xét hoạt động đào tạo, nghiên cứu và thực hành về phát triển bền vững. Nhóm tác động xã hội đánh giá các khía cạnh như việc làm và kết quả đầu ra, bình đẳng, sức khỏe, chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng của giáo dục và chia sẻ kiến thức. Nhóm quản trị tập trung vào cách thức tổ chức, điều hành và trách nhiệm của các trường.

Theo QS, bảng xếp hạng nhằm đánh giá cách các trường đại học thực hiện cam kết và tạo ra tác động đối với phát triển bền vững thông qua hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ cộng đồng.

Kết quả năm 2027 cho thấy số lượng đại học Việt Nam góp mặt tiếp tục tăng, song thứ hạng giữa các trường có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi một số cơ sở giáo dục cải thiện mạnh vị trí, nhiều trường vẫn đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn trong bảng xếp hạng toàn cầu.

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